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Трамп объяснил рост числа случаев COVID-19 в США
Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о вспышке COVID-19 в стране заявил, что рост числа случаев коронавируса связан с самым масштабным и лучшим в мире... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп объяснил рост числа случаев COVID-19 в США

07:45 03.07.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о вспышке COVID-19 в стране заявил, что рост числа случаев коронавируса связан с самым масштабным и лучшим в мире тестированием.
"Рост числа случаев коронавируса происходит из-за того, что наше тестирование такое масштабное и такое хорошее, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране. Это хорошие новости, но лучшие новости в том, что смерть и уровень смертности снижаются", - написал Трамп в Twitter.
В четверг университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за сутки увеличилось на 50,6 тысячи.
В июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по "открытию" экономики.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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