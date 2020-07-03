Трамп объяснил рост числа случаев COVID-19 в США

"Рост числа случаев коронавируса происходит из-за того, что наше тестирование такое масштабное и такое хорошее, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране. Это хорошие новости, но лучшие новости в том, что смерть и уровень смертности снижаются", - написал Трамп в Twitter.