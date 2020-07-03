Производитель объяснил, как работают туннели для дезинфекции

САРАТОВ, 3 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Выпускаемые в Пензе специальные туннели для дезинфекции, один из которых установлен в резиденции президента Российской Федерации, не вылечат больного коронавирусной инфекцией, но применяемый раствор позволяет снизить количество этого вируса на поверхностях, сообщила РИА Новости руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова.

В пятницу один из ведущих немецких вирусологов, директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck) заявил в интервью РИА Новости, что туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, но могут уберечь от ротавируса и других контактных инфекций. По его словам, основные очаги размножения COVID-19 находятся в бронхах и легких, поэтому внешняя дезинфекция, вероятно, менее эффективна против этой инфекции.

"Есть средства, которые рекомендованы Роспотребнадзором для дезинфекции. На сайте Роспотребнадзора есть список производителей, а также средств, которые рекомендуются для (внешней. — Прим. ред.) обработки. Туннель не вылечит больного человека, он снижает вероятность заражения, он снижает количество вируса на одежде, на внешних поверхностях", — сказала Изранова.

"Мы разговаривали с одним из вирусологов, достаточно известным, и он говорит, что в какой-то степени обрабатываются слизистые, потому что все равно вдыхается (мелкодисперсный водный туман. — Прим. ред.), попадает в рот... Конечно, стоять и дышать — не знаю, как это будет работать, это, наверное, лучше задать вопрос производителям (дезинфицирующих. — Прим. ред.) средств или аппаратов, на которых эти средства делаются", — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что ей неизвестно о каких-либо средствах, вдыхание которых помогало бы при лечении или профилактике коронавируса. "Дышать — такого вида лечения или профилактики не предусмотрено пока. Я не видела ни у одного производителя ни одного средства, которым бы рекомендовалось делать какие-то ингаляции или что-то еще, такого пока нет", — добавила Изранова.

Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.