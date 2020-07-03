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Распространение нового коронавируса
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В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил пять новых случаев коронавирусной инфекции и четырех бессимптомных носителей, из больниц выписали 12 пациентов, следует из... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
тайвань
китай
ухань
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коронавирус covid-19, хубэй, тайвань, китай, ухань, в мире

В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19

07:43 03.07.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил пять новых случаев коронавирусной инфекции и четырех бессимптомных носителей, из больниц выписали 12 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из трех новых случаев – два локальных, выявлены в Пекине, еще три - ввозные.
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Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 542 случая коронавирусной инфекции, 78 499 человек выздоровели, 409 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 923, выздоровели 1 854 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено четыре таких случая, из карантина выпустили шесть человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 97 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1242 случая заражения (семь человек скончались, 1120 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 448 человек (семь скончались, 438 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйТайваньКитайУханьВ мире
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