Дело третьего рыбака из КНДР отложили на сентябрь

ВЛАДИВОСТОК , 3 июл - РИА Новости. Находкинский городской суд в пятницу отложил рассмотрение дела третьего рыбака из КНДР, напавшего на пограничников РФ, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем военнослужащим, причинив вред здоровью средней тяжести, отмечало следствие. В отношении трех рыбаков дела были переданы в суд. Расследование уголовного дела против остальных 14 иностранцев находится на завершающей стадии.
Все трое рыбаков обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), но в рамках разных дел. В июне суд начал рассматривать их, продлив арест фигурантам и отложив заседания на начало июля.
В четверг суд начал судебное следствие в отношении одного из трех рыбаков и отложил заседание на сентябрь. Второму рыбаку суд в пятницу назначил 4 года колонии общего режима. Дело третьего рыбака также отложено до осени.
"Заседание отложено на 15 сентября ", - сказал собеседник.
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