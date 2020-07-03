В США процесс над Никулиным готовы продолжить при шести присяжных

"Чтобы суд мог возобновиться 6 июля 2020 года и с соблюдением конституционных прав обвиняемого, стороны… настоящим уславливаются и соглашаются, что жюри в этом деле может состоять из одиннадцати, десяти, девяти, восьми, семи или шести человек после обнаружения веского повода отпустить каждого присяжного. Если суд сочтет необходимым отпустить любого из имеющихся присяжных или альтернативных присяжных по веской причине, то стороны уславливаются и соглашаются продолжить, если останутся хотя бы шесть присяжных", - сказано в документе.