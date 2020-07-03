В Туве малолетний ребенок пропал на реке, пока его мать пила с сожителем

"В Республике Тыва устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 4-летнего ребенка. Второго июля 2020 года около 18 часов в правоохранительные органы Улуг-Хемского района поступило сообщение о безвестном исчезновении (возможном утоплении) 4-летнего мальчика, которого в последний раз видели на берегу реки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.