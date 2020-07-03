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В Туве малолетний ребенок пропал на реке, пока его мать пила с сожителем
Следователи в Туве выясняют обстоятельства исчезновения четырехлетнего ребенка, который пропал, пока его мать с сожителем пила спиртное, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:22
следственный комитет россии (ск рф)
улуг-хемский район
республика тыва
происшествия
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улуг-хемский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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следственный комитет россии (ск рф), улуг-хемский район, республика тыва, происшествия

В Туве малолетний ребенок пропал на реке, пока его мать пила с сожителем

07:22 03.07.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Следователи в Туве выясняют обстоятельства исчезновения четырехлетнего ребенка, который пропал, пока его мать с сожителем пила спиртное, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"В Республике Тыва устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 4-летнего ребенка. Второго июля 2020 года около 18 часов в правоохранительные органы Улуг-Хемского района поступило сообщение о безвестном исчезновении (возможном утоплении) 4-летнего мальчика, которого в последний раз видели на берегу реки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что утром в четверг мать ребенка и сожитель пили спиртное, в том числе на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района республики. Вечером мать заметила отсутствие сына, однако об обстоятельствах его безвестного исчезновения ничего пояснить не смогла, объяснив это сильной степенью алкогольного опьянения.
В данный момент следователи опрашивают местных жителей, провели осмотр места происшествия, ведутся поиски ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет России (СК РФ)Улуг-Хемский районРеспублика ТываПроисшествия
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