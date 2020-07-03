Под Самарой эвакуировали жителей поселка из-за повреждения газопровода

САМАРА, 3 июл — РИА Новости. В Самарской области провели эвакуацию 1,6 тысячи жителей поселка Верхняя Подстепновка, рядом с которым повреждена незаконная врезка в газопровод, сообщил в пятницу губернатор региона Дмитрий Азаров.
В четверг в 16.25 поступило сообщение, что во время земляных работ аварийная бригада Нефтегорского газоперерабатывающего завода повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров в километре к югу от Верхней Подстепновки в Волжском районе.
"Чтобы исключить малейшую угрозу для людей, провели оповещение и эвакуацию жителей… Всего на территории проживают 1,6 тысячи человек, по докладу главы района эвакуация завершена", — написал Азаров на своей странице в Instagram.
Он уточнил, что многие уехали к родственникам или домой с дачных участков. Кроме того, в местных доме культуры и школе развернули пункт временного размещения на 300 человек, туда доставили 89 жителей поселка. Еще 13 человек от эвакуации отказались, о них заботятся на месте.
Из-за работ на газопроводе ограничено движение транспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе. По данным ведомства, предельно допустимая концентрация газа на месте повреждения незаконной врезки в газопровод не превышена, погибших и пострадавших нет, проводится отжиг газа в двух технологических колодцах. По словам Азарова, после завершения отжига начнутся аварийно-восстановительные работы.
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