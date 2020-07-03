Под Самарой эвакуировали жителей поселка из-за повреждения газопровода

"Чтобы исключить малейшую угрозу для людей, провели оповещение и эвакуацию жителей… Всего на территории проживают 1,6 тысячи человек, по докладу главы района эвакуация завершена", — написал Азаров на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что многие уехали к родственникам или домой с дачных участков. Кроме того, в местных доме культуры и школе развернули пункт временного размещения на 300 человек, туда доставили 89 жителей поселка. Еще 13 человек от эвакуации отказались, о них заботятся на месте.