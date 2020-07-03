https://ria.ru/20200703/1573824612.html
В Колумбии суд постановил отозвать разрешение на работу военных из США
Суд в Колумбии постановил, что президент Иван Дуке должен отменить разрешение на работу в стране, которое он выдал военным США без согласования этого решения в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:04
2020-07-03T07:04
иван дуке
сша
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152628/63/1526286361_0:200:5472:3278_1400x0_80_0_0_d9eb50877aeb5adaabcee7a48861b8ce.jpg
https://ria.ru/20200124/1563808039.html
сша
колумбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152628/63/1526286361_0:200:5472:3278_1400x0_80_0_0_d9eb50877aeb5adaabcee7a48861b8ce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152628/63/1526286361_486:0:5350:3648_1400x0_80_0_0_217023e86a7192e1236731403242b0d7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152628/63/1526286361_1094:0:4742:3648_1400x0_80_0_0_674e799f789929a24bc1dd03ccb0f919.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван дуке, сша, колумбия, в мире
МЕХИКО, 3 июл - РИА Новости.
Суд в Колумбии
постановил, что президент Иван Дуке
должен отменить разрешение на работу в стране, которое он выдал военным США без согласования этого решения в сенате, сообщило издание Tiempo
.
"Президент Иван Дуке должен остановить юридическое действие разрешения на любую деятельность военной бригады Соединенных Штатов, прибывшей в Колумбию в начале июня для поддержки и подготовки в борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в тексте статьи со ссылкой на решение суда Кундинамарки по административным вопросам.
Члены судейской коллегии посчитали, что решение о нахождении иностранных войск на территории страны должно было получить предварительное утверждение в сенате республики.
Теперь президент в течение 48 часов обязан направить сенаторам необходимую для принятия решения информацию о прибытии и постоянном присутствии Бригады содействия силам безопасности армии США
Глава госсовета Колумбии Альваро Намен несколько недель назад уже просил президента предоставить доклад о прибытии иностранных военных, указывая на конституционную необходимость участия государственного совета среди других органов власти.
Согласно заявлению министра обороны Карлоса Холмса Трухильо, правительство будет следовать решению суда, однако оспорит его, поскольку работа советников и инструкторов североамериканской бригады в свете конституционных норм не требует разрешения сената.