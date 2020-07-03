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В Колумбии суд постановил отозвать разрешение на работу военных из США
Суд в Колумбии постановил, что президент Иван Дуке должен отменить разрешение на работу в стране, которое он выдал военным США без согласования этого решения в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:04
иван дуке
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иван дуке, сша, колумбия, в мире

В Колумбии суд постановил отозвать разрешение на работу военных из США

07:04 03.07.2020
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© AP Photo / Alex Brandon Президент Колумбии Иван Дуке
Президент Колумбии Иван Дуке
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Колумбии Иван Дуке. Архивное фото
МЕХИКО, 3 июл - РИА Новости. Суд в Колумбии постановил, что президент Иван Дуке должен отменить разрешение на работу в стране, которое он выдал военным США без согласования этого решения в сенате, сообщило издание Tiempo.
"Президент Иван Дуке должен остановить юридическое действие разрешения на любую деятельность военной бригады Соединенных Штатов, прибывшей в Колумбию в начале июня для поддержки и подготовки в борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в тексте статьи со ссылкой на решение суда Кундинамарки по административным вопросам.
Члены судейской коллегии посчитали, что решение о нахождении иностранных войск на территории страны должно было получить предварительное утверждение в сенате республики.
Теперь президент в течение 48 часов обязан направить сенаторам необходимую для принятия решения информацию о прибытии и постоянном присутствии Бригады содействия силам безопасности армии США
Глава госсовета Колумбии Альваро Намен несколько недель назад уже просил президента предоставить доклад о прибытии иностранных военных, указывая на конституционную необходимость участия государственного совета среди других органов власти.
Согласно заявлению министра обороны Карлоса Холмса Трухильо, правительство будет следовать решению суда, однако оспорит его, поскольку работа советников и инструкторов североамериканской бригады в свете конституционных норм не требует разрешения сената.
Американские военные
24 января, 03:03
Военные из США прибывают в Колумбию для совместных учений
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Иван ДукеСШАКолумбияВ мире
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