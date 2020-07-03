В Колумбии суд постановил отозвать разрешение на работу военных из США

"Президент Иван Дуке должен остановить юридическое действие разрешения на любую деятельность военной бригады Соединенных Штатов, прибывшей в Колумбию в начале июня для поддержки и подготовки в борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в тексте статьи со ссылкой на решение суда Кундинамарки по административным вопросам.