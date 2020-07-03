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Фадеев ответил на совет "перестать жрать"
Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в Instagram с советом "перестать жрать". РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:55
культура
максим фадеев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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60
максим фадеев

Фадеев ответил на совет "перестать жрать"

06:55 03.07.2020
10708
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Композитор и продюсер Максим Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в Instagram с советом "перестать жрать".
Ранее Фадеев показал свое фото после похудения. В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, Фадеев написал, что сбросил сто килограммов. Подписчики поразились изменениям во внешнем виде продюсера и похвалили его за силу воли и характер.
Позже Фадеев опубликовал портретную фотографию с подписью "Я вижу...! А у вас бывает ощущение прозрения?". Одна из его поклонниц на это решила дать язвительный совет.
"Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. ПП (правильное питание и антицеллюлитный массаж 10 сеансов), 10 кг минимум уйдет в течение двух месяцев. А то все ищут секрет. Как же колбаса то и все жареное, я же хлеб совсем не ем. Смотря какими вы порциями привыкли есть и что есть", — написала @oliga1989.
Продюсер Иосиф Пригожин
28 июня, 00:37
Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву
"Я столько на своем веку повидал вот таких знатоков… тысячи! Один эмоциональней другого", — с иронией ответил ей продюсер.
1473235520
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КультураМаксим Фадеев
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