Источник рассказал о дальнейшей судьбе ракетного крейсера "Москва"

Ремонт крейсера начался еще в 2018 году, его окончание и вывод корабля из дока запланирован на 3 июля этого года.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе 13-го судоремонтного завода ЧФ, где ремонтировался корабль, на "Москве" была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. Крейсер выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС. Кроме того, заменены сотни метров кабель-трасс.