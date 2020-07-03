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Новое оружие России
https://ria.ru/20200703/1573824385.html
Источник рассказал о дальнейшей судьбе ракетного крейсера "Москва"
Ракетный крейсер "Москва" после окончания ремонта и модернизации останется флагманом Черноморского флота, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовых... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:28
новое оружие россии
калибр
николаев (украина)
крейсер "москва"
москва (крейсер)
ка-27
безопасность
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николаев (украина)
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калибр, николаев (украина), крейсер "москва", москва (крейсер), ка-27, безопасность

Источник рассказал о дальнейшей судьбе ракетного крейсера "Москва"

06:49 03.07.2020 (обновлено: 11:28 03.07.2020)
3776
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море
Гвардейский ракетный крейсер Москва во время учений в Средиземном море
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ракетный крейсер "Москва" после окончания ремонта и модернизации останется флагманом Черноморского флота, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовых структурах Крыма.
Ремонт крейсера начался еще в 2018 году, его окончание и вывод корабля из дока запланирован на 3 июля этого года.

"Крейсер "Москва" остается флагманом Черноморского флота, несмотря на нахождение в боевом составе трех новейших фрегатов типа "Адмирал Григорович", — заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что в составе ЧФ сейчас находятся три фрегата проекта 22350 "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", вооруженные новейшими крылатыми ракетами "Калибр".
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе 13-го судоремонтного завода ЧФ, где ремонтировался корабль, на "Москве" была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. Крейсер выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС. Кроме того, заменены сотни метров кабель-трасс.
Крейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.
Водоизмещение корабля составляет 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет "Яхонт", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.
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Новое оружие РоссииКалибрНиколаев (Украина)крейсер "Москва"Москва (крейсер)Ка-27Безопасность
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