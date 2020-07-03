Источник рассказал о дальнейшей судьбе ракетного крейсера "Москва"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ракетный крейсер "Москва" после окончания ремонта и модернизации останется флагманом Черноморского флота, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовых структурах Крыма.
Ремонт крейсера начался еще в 2018 году, его окончание и вывод корабля из дока запланирован на 3 июля этого года.
"Крейсер "Москва" остается флагманом Черноморского флота, несмотря на нахождение в боевом составе трех новейших фрегатов типа "Адмирал Григорович", — заявил собеседник агентства.
Он напомнил, что в составе ЧФ сейчас находятся три фрегата проекта 22350 "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", вооруженные новейшими крылатыми ракетами "Калибр".
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе 13-го судоремонтного завода ЧФ, где ремонтировался корабль, на "Москве" была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. Крейсер выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС. Кроме того, заменены сотни метров кабель-трасс.
Крейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.
Водоизмещение корабля составляет 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет "Яхонт", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.
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