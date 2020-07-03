Исследование показало, как россияне оценивают свою финансовую грамотность

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Год назад Год назад россияне чувствовали себя немного увереннее в обращении с деньгами – их собственная оценка финансовой грамотности была выше, чем сейчас, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось в конце июня текущего года в популярных социальных сетях. Всего в нем приняли участие более тысячи россиян, проживающих во всех 85 регионах страны, которых просили оценить свою финансовую грамотность по пятибалльной системе. Аналогичное исследование было проведено в апреле 2019 года.

Средний балл, который присваивали своим знаниям россияне в апреле прошлого года, составил 3,1. В июне текущего года средний балл снизился до 2,7, свидетельствуют результаты исследования. "Уровень финансовой грамотности населения вряд ли изменился. Изменилась уверенность в собственных силах в условиях продолжающейся экономической неопределенности", - считают аналитики сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".

Так, например, по данным экспертов, граждане, для которых ранее банковский кредит был привычным и досконально известным инструментом, теперь в силу ужесточения кредитной политики банков получили отказы и вынуждены искать новые, альтернативные источники заемных средств. Отсюда следует негативная оценка своих знаний о финансовом рынке, объяснили аналитики.

Согласно результатам исследования, самая большая группа респондентов – 34,8% - поставили себе минимальную оценку "1". Для сравнения – в прошлом году эта группа также была самой значительной, но составляла 31% опрошенных. На "двойку" свой уровень финансовой грамотности оценили 10% опрошенных, хотя в прошлом году их было 9,5%. Группа тех, кто считает свои знания о финансовом рынке удовлетворительными, осталась неизменной – 25,3%.