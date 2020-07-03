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Исследование показало, как россияне оценивают свою финансовую грамотность
Год назад россияне чувствовали себя немного увереннее в обращении с деньгами – их собственная оценка финансовой грамотности была выше, чем сейчас, говорится в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:41
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571096969_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_461fdde6aadd6b0642ee2349d9c22520.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
общество

Исследование показало, как россияне оценивают свою финансовую грамотность

06:41 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Год назад россияне чувствовали себя немного увереннее в обращении с деньгами – их собственная оценка финансовой грамотности была выше, чем сейчас, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось в конце июня текущего года в популярных социальных сетях. Всего в нем приняли участие более тысячи россиян, проживающих во всех 85 регионах страны, которых просили оценить свою финансовую грамотность по пятибалльной системе. Аналогичное исследование было проведено в апреле 2019 года.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
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Средний балл, который присваивали своим знаниям россияне в апреле прошлого года, составил 3,1. В июне текущего года средний балл снизился до 2,7, свидетельствуют результаты исследования. "Уровень финансовой грамотности населения вряд ли изменился. Изменилась уверенность в собственных силах в условиях продолжающейся экономической неопределенности", - считают аналитики сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".
Так, например, по данным экспертов, граждане, для которых ранее банковский кредит был привычным и досконально известным инструментом, теперь в силу ужесточения кредитной политики банков получили отказы и вынуждены искать новые, альтернативные источники заемных средств. Отсюда следует негативная оценка своих знаний о финансовом рынке, объяснили аналитики.
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Согласно результатам исследования, самая большая группа респондентов – 34,8% - поставили себе минимальную оценку "1". Для сравнения – в прошлом году эта группа также была самой значительной, но составляла 31% опрошенных. На "двойку" свой уровень финансовой грамотности оценили 10% опрошенных, хотя в прошлом году их было 9,5%. Группа тех, кто считает свои знания о финансовом рынке удовлетворительными, осталась неизменной – 25,3%.
"Хорошистов" и "отличников" финансовой грамоты за год стало заметно меньше. На "4" свои знания оценили только 10,6% опрошенных, тогда как в апреле 2019 года их было 13,3%. Высшую оценку в этом году себе ставят 19,3% россиян, что меньше прошлогодней доли "отличников", равной 20,9%, поделились результатами авторы исследования.
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