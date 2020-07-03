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Новое оружие России
https://ria.ru/20200703/1573824319.html
На заводе, где ремонтируют крейсер "Москва", рассказали о будущем корабля
Ракетный крейсер "Москва" после окончания ремонта и модернизации останется в боевом составе Черноморского флота еще десятки лет, сообщили РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:16
новое оружие россии
николаев (украина)
крейсер "москва"
москва (крейсер)
черноморский флот вмф россии
безопасность
общество
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николаев (украина)
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149515/26/1495152626_0:119:2200:1357_1400x0_80_0_0_e428a52c7ac8ae6ac9bea38e77487ba8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николаев (украина), крейсер "москва", москва (крейсер), черноморский флот вмф россии, безопасность, общество

На заводе, где ремонтируют крейсер "Москва", рассказали о будущем корабля

06:40 03.07.2020 (обновлено: 10:16 03.07.2020)
1089
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море
Гвардейский ракетный крейсер Москва во время учений в Средиземном море
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Перейти в фотобанк
Гвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ракетный крейсер "Москва" после окончания ремонта и модернизации останется в боевом составе Черноморского флота еще десятки лет, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе 13-го судоремонтного завода ЧФ, где проходит ремонт этот корабль.
Ремонт крейсера начался еще в 2018 году, его окончание и вывод корабля из дока запланирован на 3 июля.
"Корабль прослужит после ремонта не один десяток лет. На крейсере была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. "Крейсер "Москва" выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС. Кроме того, на крейсере заменены сотни метров кабель-трасс", - сказал представитель пресс-службы завода.
Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.
Водоизмещение корабля составляет 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет "Яхонт", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.
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Новое оружие РоссииНиколаев (Украина)крейсер "Москва"Москва (крейсер)Черноморский флот ВМФ РоссииБезопасностьОбщество
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