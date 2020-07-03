На заводе, где ремонтируют крейсер "Москва", рассказали о будущем корабля

"Корабль прослужит после ремонта не один десяток лет. На крейсере была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. "Крейсер "Москва" выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС. Кроме того, на крейсере заменены сотни метров кабель-трасс", - сказал представитель пресс-службы завода.