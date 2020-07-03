В Петергофе и Царском селе начинают работу фонтаны и парки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Фонтаны и парки государственного музея-заповедника (ГМЗ) " Фонтаны и парки государственного музея-заповедника (ГМЗ) " Петергоф ", а также парки в составе ГМЗ " Царское село " открываются в пятницу в рамках смягчения мер по коронавирусу.

"С 3 июля открыты три парка: Нижний парк с фонтанами, парк Александрия и парк Ораниенбаума. Парки работают ежедневно с 10.00 до 19.00, войти можно за 45 минут до закрытия. В те же часы будут работать фонтаны Нижнего парка. В Верхнем саду началась реставрация - в этом сезоне он будет закрыт", - сообщает ГМЗ "Петергоф".

Как отмечает музей, входные билеты приобретаются только через его официальный сайт с указанием даты и ориентировочного времени входа. Таким же образом можно заказать экскурсию по Нижнему парку группой не более пяти человек. Бесплатные билеты оформляются в дежурной кассе в день посещения парка при предъявлении документа, подтверждающего льготу.

При этом ГМЗ "Петергоф" вводит и дополнительные дни бесплатного посещения для определенных категорий населения. Для многодетных семей это второе воскресенье каждого месяца, для студентов и посетителей до 18 лет - второй четверг каждого месяца.

В Екатерининском парке ГМЗ "Царское село" для посетителей организовано три входа: рядом с Лицейской аркой, у павильона "Эрмитажная кухня" и у Орловских ворот. Численность экскурсионных групп также не должна превышать пяти человек. Посетители смогут пройтись по Камероновой галерее и Собственному садику, а также проехать на пароме по Большому пруду. "На данном этапе снятия ограничений все парковые павильоны закрыты", - информирует ГМЗ "Царское село".

Стоимость входных билетов, которые можно купить как через сайт музея, так и в кассах, составляет 150 рублей. При этом вход в Александровский парк, который также открывается в пятницу, остается свободным. Туда можно попасть через входы около Лицея, на Фермской дороге, у Александровского дворца, со стороны поселка Александровская, а также у Розовой караулки и у Большого китайского моста.