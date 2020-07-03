Музеи Московского Кремля открываются для посетителей

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Музеи Московского Кремля , в частности Оружейная палата и архитектурный ансамбль Соборной площади, начнут работу после периода самоизоляции в пятницу, сообщила пресс-служба музеев.

В Оружейной палате откроется выставка "Военные награды России. К 75-летию победы во Второй мировой Войне". Выставка посвящена воинским наградам из собрания Музеев Московского Кремля - орденам, которые вручали за доблесть на полях сражений, за полководческий талант, за личную храбрость и мужество в бою. Представленные в экспозиции ордена и медали демонстрируют преемственность наградной политики на разных этапах развития Российского государства.

Вход в Музеи Кремля будет осуществляться строго по сеансам. Посетители должны быть в масках и перчатках. Одновременно музеи смогут посещать не более 150 человек.