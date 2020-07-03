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https://ria.ru/20200703/1573824227.html
Музеи Московского Кремля открываются для посетителей
Музеи Московского Кремля, в частности Оружейная палата и архитектурный ансамбль Соборной площади, начнут работу после периода самоизоляции в пятницу, сообщила... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:26
культура
московский кремль (музей-заповедник)
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
московский кремль (музей-заповедник), москва

Музеи Московского Кремля открываются для посетителей

06:26 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Музеи Московского Кремля, в частности Оружейная палата и архитектурный ансамбль Соборной площади, начнут работу после периода самоизоляции в пятницу, сообщила пресс-служба музеев.
В Оружейной палате откроется выставка "Военные награды России. К 75-летию победы во Второй мировой Войне". Выставка посвящена воинским наградам из собрания Музеев Московского Кремля - орденам, которые вручали за доблесть на полях сражений, за полководческий талант, за личную храбрость и мужество в бою. Представленные в экспозиции ордена и медали демонстрируют преемственность наградной политики на разных этапах развития Российского государства.
Вход в Музеи Кремля будет осуществляться строго по сеансам. Посетители должны быть в масках и перчатках. Одновременно музеи смогут посещать не более 150 человек.
"Экскурсионное обслуживание возможно в группе не более пяти человек. Работа с туристическими группами большего размера начнется после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - сообщила пресс-служба.
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