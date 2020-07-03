Государственная Третьяковская галерея открывается для посетителей

"Рады сообщить, что Третьяковская галерея и ее малые музеи - Дом-музей Виктора Васнецова, Музей-квартира Аполлинария Васнецова - открыты для посетителей с 3 июля и работают по временным правилам посещения. Галерея осуществляет регулярную полную санитарную обработку помещений, включая гардероб и камеры хранения, в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и Минкультуры РФ", - говорится в сообщении.