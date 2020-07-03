Государственная Третьяковская галерея открывается для посетителей

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея в Москве после долгого перерыва открывается для посетителей в пятницу, гости учреждения могут посетить новый выставочный проект "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", сообщила пресс-служба музея.
Третьяковка с середины марта, как и остальные учреждения культуры, была закрыта для посетителей в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
"Рады сообщить, что Третьяковская галерея и ее малые музеи - Дом-музей Виктора Васнецова, Музей-квартира Аполлинария Васнецова - открыты для посетителей с 3 июля и работают по временным правилам посещения. Галерея осуществляет регулярную полную санитарную обработку помещений, включая гардероб и камеры хранения, в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и Минкультуры РФ", - говорится в сообщении.
Посещение Третьяковки будет организовано по сеансам, а рекомендуемое время осмотра экспозиций составляет два часа, так как количество посетителей в залах ограничено. Музей просит гостей соблюдать необходимые меры безопасности, в частности использовать индивидуальные средства защиты, придерживаться социальной дистанции и следовать обозначенному однонаправленному маршруту осмотра.
Как рассказали в пресс-службе, гостям доступны для посещения новый выставочный проект "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", которая объединила свыше 100 произведений художников поколения 2000-х и 2010-х годов, популярная экспозиция "Русские сказки. От Васнецова до сих пор", выставка "Скульптор Александр Рукавишников", экспозиция графики "Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века" и другие проекты.