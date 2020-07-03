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Государственная Третьяковская галерея открывается для посетителей
Государственная Третьяковская галерея в Москве после долгого перерыва открывается для посетителей в пятницу, гости учреждения могут посетить новый выставочный... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:21
культура
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
москва

Государственная Третьяковская галерея открывается для посетителей

06:21 03.07.2020
239
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея (ГТГ) на Крымском валу
Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) на Крымском валу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея в Москве после долгого перерыва открывается для посетителей в пятницу, гости учреждения могут посетить новый выставочный проект "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", сообщила пресс-служба музея.
Третьяковка с середины марта, как и остальные учреждения культуры, была закрыта для посетителей в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
"Рады сообщить, что Третьяковская галерея и ее малые музеи - Дом-музей Виктора Васнецова, Музей-квартира Аполлинария Васнецова - открыты для посетителей с 3 июля и работают по временным правилам посещения. Галерея осуществляет регулярную полную санитарную обработку помещений, включая гардероб и камеры хранения, в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и Минкультуры РФ", - говорится в сообщении.
Посещение Третьяковки будет организовано по сеансам, а рекомендуемое время осмотра экспозиций составляет два часа, так как количество посетителей в залах ограничено. Музей просит гостей соблюдать необходимые меры безопасности, в частности использовать индивидуальные средства защиты, придерживаться социальной дистанции и следовать обозначенному однонаправленному маршруту осмотра.
Как рассказали в пресс-службе, гостям доступны для посещения новый выставочный проект "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", которая объединила свыше 100 произведений художников поколения 2000-х и 2010-х годов, популярная экспозиция "Русские сказки. От Васнецова до сих пор", выставка "Скульптор Александр Рукавишников", экспозиция графики "Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века" и другие проекты.
Фасад главного здания Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина в Москве.
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