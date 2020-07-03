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Главком ВКС рассказал, как развивается аэродромная сеть в России
Реконструкция ведется на 25 аэродромах, два планируется ввести в эксплуатацию в этом году, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:09
воздушно-космические силы россии
забайкальский край
воронеж
сергей суровикин
безопасность
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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воздушно-космические силы россии, забайкальский край, воронеж, сергей суровикин, безопасность

Главком ВКС рассказал, как развивается аэродромная сеть в России

06:08 03.07.2020 (обновлено: 06:09 03.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУправляемые ракеты класса воздух-воздух малого радиуса действия Р-73 у многоцелевого истребителя МиГ-31 ВКС РФ
Управляемые ракеты класса воздух-воздух малого радиуса действия Р-73 у многоцелевого истребителя МиГ-31 ВКС РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Реконструкция ведется на 25 аэродромах, два планируется ввести в эксплуатацию в этом году, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.
"На сегодняшний день работы по реконструкции выполняются на 25 аэродромах, два из которых – Степь и Воронеж – мы планируем ввести в эксплуатацию в этом году. До 2023 года планируется завершить реконструкцию и развитие инфраструктуры еще на пяти аэродромах (Плесецк, Саваслейка, Нагурская, Кызыл и Буревестник)", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Генерал уточнил, что за последние шесть лет построены новые взлетно-посадочные полосы на десяти аэродромах, в том числе двух в Арктическом регионе.
"В настоящее время основные усилия совершенствования аэродромной сети направлены на завершение развития инфраструктуры аэродромов, реконструкция которых началась в прошлые годы, такие как Степь (Забайкальский край) и Воронеж, а также на проектирование инфраструктуры аэродромов, реконструкцию которых планируется начать в ближайшие годы", - отметил Суровикин.
Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин
01:32Новое оружие России
В России планируют развернуть новые военные космические системы связи
2411001
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Воздушно-космические силы РоссииЗабайкальский крайВоронежСергей СуровикинБезопасность
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