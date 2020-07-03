Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева

"Сначала он избавился от ненужных совершенно ему артистов. Потом он избавился от продюсерского центра. Сейчас он избавился от лишнего веса. Если так дальше пойдет, он начнет разбазаривать деньги! В этот момент лучше не проходить мимо, а быть где-то рядом", — пошутил Затравкин.