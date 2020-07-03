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Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин заявил, что похудение на сто килограммов продюсера Максима Фадеева демонстрирует его "странную тенденцию... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:09
культура
лука затравкин
россия
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шоу-бизнес
максим фадеев
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РИА Новости
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лука затравкин, россия, музыка, шоу-бизнес, максим фадеев, никас сафронов

Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева

06:09 03.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин заявил, что похудение на сто килограммов продюсера Максима Фадеева демонстрирует его "странную тенденцию избавляться от всего ненужного", пишет "Пятый канал".

"Сначала он избавился от ненужных совершенно ему артистов. Потом он избавился от продюсерского центра. Сейчас он избавился от лишнего веса. Если так дальше пойдет, он начнет разбазаривать деньги! В этот момент лучше не проходить мимо, а быть где-то рядом", — пошутил Затравкин.

Музыкант признался, что новость о похудении Фадеева расстроила его. Он отметил, что хотел поработать с продюсером, однако "магия размеров" улетучилась.

"Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера", — посетовал он.

Затравкин надеется, что резкое похудение Фадеева никак не связано с проблемами со здоровьем. Он предположил, что изменения во внешности продюсера можно объяснить возвратом к сольной карьере.
Сын Сафронова заключил, что обязательно воспользуется способом похудения Фадеева, когда тот расскажет о нем.
Продюсер Иосиф Пригожин
28 июня, 00:37
Пригожин обратился к похудевшему на сто килограммов Фадееву
151026381
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КультураЛука ЗатравкинРоссияМузыкаШоу-бизнесМаксим ФадеевНикас Сафронов
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