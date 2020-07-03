В Гидрометцентре предупредили об экстремальной жаре

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с " Российской газетой ".

Дождливую погоду обещают в ближайшие три дня в большей части Центрального округа, местами непогода будет усугубляться грозами и сильным ветром. При этом температура днем будет 23-29 градуса, а на юге округа, в частности, в Воронежской и Белгородской областях может достигнуть 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья. Как отмечается, при прояснениях он будет только сильнее раскаляться.

Дожди и жара также ожидаются на юге страны. Так, в Ставрополье температура поднимется до 40 градусов.

Дождь с градом и сильным ветром обещают югу Сибири и Приморскому краю. В Хакасии, Тыве и ряде районов Красноярского края, подчеркнула синоптик, штормовой ветер может разогнаться до скорости 30 метров в секунду. Аномальная жара, согласно прогнозам, будет в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае, где в выходные температура может подняться выше 30 градусов.