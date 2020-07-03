https://ria.ru/20200703/1573823890.html
В Гидрометцентре предупредили об экстремальной жаре
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:51
2020-07-03T11:11
россия
людмила паршина
погода
гидрометцентр
красноярский край
воронежская область
республика хакасия
белгородская область
алтайский край
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https://ria.ru/20200703/1573821742.html
1
россия
красноярский край
воронежская область
республика хакасия
белгородская область
алтайский край
приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, людмила паршина, погода, гидрометцентр, красноярский край, воронежская область, республика хакасия, белгородская область, алтайский край, приморский край, республика тыва, общество
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина
в беседе с "Российской газетой
".
Дождливую погоду обещают в ближайшие три дня в большей части Центрального округа, местами непогода будет усугубляться грозами и сильным ветром. При этом температура днем будет 23-29 градуса, а на юге округа, в частности, в Воронежской и Белгородской областях может достигнуть 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья. Как отмечается, при прояснениях он будет только сильнее раскаляться.
Дожди и жара также ожидаются на юге страны. Так, в Ставрополье температура поднимется до 40 градусов.
Дождь с градом и сильным ветром обещают югу Сибири и Приморскому краю. В Хакасии, Тыве и ряде районов Красноярского края, подчеркнула синоптик, штормовой ветер может разогнаться до скорости 30 метров в секунду. Аномальная жара, согласно прогнозам, будет в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае, где в выходные температура может подняться выше 30 градусов.
Тем не менее на Колыме, наоборот, будут заморозки до -4 градусов ночью, и это может пагубно сказаться на растениях, считает Паршина.