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В Гидрометцентре предупредили об экстремальной жаре
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:11
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россия, людмила паршина, погода, гидрометцентр, красноярский край, воронежская область, республика хакасия, белгородская область, алтайский край, приморский край, республика тыва, общество

В Гидрометцентре предупредили об экстремальной жаре

05:51 03.07.2020 (обновлено: 11:11 03.07.2020)
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© Flickr / Kamil PorembińskiГроза
Гроза
© Flickr / Kamil Porembiński
Гроза. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
Дождливую погоду обещают в ближайшие три дня в большей части Центрального округа, местами непогода будет усугубляться грозами и сильным ветром. При этом температура днем будет 23-29 градуса, а на юге округа, в частности, в Воронежской и Белгородской областях может достигнуть 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья. Как отмечается, при прояснениях он будет только сильнее раскаляться.
Дожди и жара также ожидаются на юге страны. Так, в Ставрополье температура поднимется до 40 градусов.
Дождь с градом и сильным ветром обещают югу Сибири и Приморскому краю. В Хакасии, Тыве и ряде районов Красноярского края, подчеркнула синоптик, штормовой ветер может разогнаться до скорости 30 метров в секунду. Аномальная жара, согласно прогнозам, будет в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае, где в выходные температура может подняться выше 30 градусов.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
01:54
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России
Тем не менее на Колыме, наоборот, будут заморозки до -4 градусов ночью, и это может пагубно сказаться на растениях, считает Паршина.
26142964922
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РоссияЛюдмила ПаршинаПогодаГидрометцентрКрасноярский крайВоронежская областьРеспублика ХакасияБелгородская областьАлтайский крайПриморский крайРеспублика ТываОбщество
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