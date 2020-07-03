В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19

Медицинские работники в желтой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 12 тысяч добровольцев в России приняли участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"В мероприятиях по оказанию помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 приняли участие более 12 тысяч добровольцев, из которых более 6 тысяч волонтеры-медики", - говорится в сообщении.

Для добровольцев, принимавших участие в оказании помощи пациентам с COVID-19, есть дополнительные преимущества при поступлении в медуниверситет - за добровольческую деятельность в рамках борьбы с COVID-19 в размере не менее 150 часов начисляется 20 дополнительных баллов, а за работу на должностях медицинского персонала в учреждениях, осуществляющих непосредственное ведение пациентов с COVID-19, а также прохождение практики в медицинских организациях продолжительностью не менее 30 календарных дней, начисляется дополнительно 30 баллов, уточнили в пресс-службе.

При поступлении необходимо предъявить справку об участии в добровольческой деятельности, пояснили в Минздраве.

Среди студентов старших курсов медвузов участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом принимали более 37,7 тысячи человек, отметили в пресс-службе.

"На сегодняшний день более 25,5 тысячи обучающихся медицинских вузов, пройдя дополнительную подготовку, были трудоустроены на различных должностях медицинских работников и допущены к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19", - подчеркнули в Минздраве.