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Распространение нового коронавируса
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В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
Более 12 тысяч добровольцев в России приняли участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:50
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19

05:50 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в желтой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в желтой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 12 тысяч добровольцев в России приняли участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В мероприятиях по оказанию помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 приняли участие более 12 тысяч добровольцев, из которых более 6 тысяч волонтеры-медики", - говорится в сообщении.
Для добровольцев, принимавших участие в оказании помощи пациентам с COVID-19, есть дополнительные преимущества при поступлении в медуниверситет - за добровольческую деятельность в рамках борьбы с COVID-19 в размере не менее 150 часов начисляется 20 дополнительных баллов, а за работу на должностях медицинского персонала в учреждениях, осуществляющих непосредственное ведение пациентов с COVID-19, а также прохождение практики в медицинских организациях продолжительностью не менее 30 календарных дней, начисляется дополнительно 30 баллов, уточнили в пресс-службе.
При поступлении необходимо предъявить справку об участии в добровольческой деятельности, пояснили в Минздраве.
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Среди студентов старших курсов медвузов участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом принимали более 37,7 тысячи человек, отметили в пресс-службе.
"На сегодняшний день более 25,5 тысячи обучающихся медицинских вузов, пройдя дополнительную подготовку, были трудоустроены на различных должностях медицинских работников и допущены к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19", - подчеркнули в Минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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