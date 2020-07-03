https://ria.ru/20200703/1573823862.html
В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
Более 12 тысяч добровольцев в России приняли участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:50
2020-07-03T05:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792501_0:70:3110:1819_1400x0_80_0_0_f77b623c17bce77a9fb31830b858b32e.jpg
https://ria.ru/20200629/1573647987.html
https://ria.ru/20200608/1572589663.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792501_0:70:3110:1819_1400x0_80_0_0_f77b623c17bce77a9fb31830b858b32e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792501_268:0:2997:2047_1400x0_80_0_0_0763615d70e7b6d7dec4407e888d8ebe.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792501_609:0:2656:2047_1400x0_80_0_0_428a710d25a86eb729f388b4c9a19499.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 12 тысяч добровольцев в России приняли участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В мероприятиях по оказанию помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 приняли участие более 12 тысяч добровольцев, из которых более 6 тысяч волонтеры-медики", - говорится в сообщении.
Для добровольцев, принимавших участие в оказании помощи пациентам с COVID-19, есть дополнительные преимущества при поступлении в медуниверситет - за добровольческую деятельность в рамках борьбы с COVID-19 в размере не менее 150 часов начисляется 20 дополнительных баллов, а за работу на должностях медицинского персонала в учреждениях, осуществляющих непосредственное ведение пациентов с COVID-19, а также прохождение практики в медицинских организациях продолжительностью не менее 30 календарных дней, начисляется дополнительно 30 баллов, уточнили в пресс-службе.
При поступлении необходимо предъявить справку об участии в добровольческой деятельности, пояснили в Минздраве.
Среди студентов старших курсов медвузов участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом принимали более 37,7 тысячи человек, отметили в пресс-службе.
"На сегодняшний день более 25,5 тысячи обучающихся медицинских вузов, пройдя дополнительную подготовку, были трудоустроены на различных должностях медицинских работников и допущены к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19", - подчеркнули в Минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.