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Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
Парламент Франции одобрил в четверг законопроект о выходе из чрезвычайного положения в области здравоохранения 11 июля, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:48
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коронавирус covid-19, парламент франции, франция, в мире

Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения

05:48 03.07.2020
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© Фото : Sputnik FranceСитуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
© Фото : Sputnik France
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Парламент Франции одобрил в четверг законопроект о выходе из чрезвычайного положения в области здравоохранения 11 июля, сообщает телеканал BFMTV.
Сообщается, что нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовала в четверг за принятие законопроекта о выходе из ЧП с возможными ограничениями до осени. По данным телеканала, законопроект был принят после того, как за него проголосовали 50 человек, против высказались 12, еще один воздержался. Отмечается, что оппозиция выступала против законопроекта, так как, по ее мнению, законопроект, по сути, продлевает режим ЧП.
Закон о чрезвычайном санитарном положении вступил в силу 24 мара. Этот режим был введен на два месяца - до 24 мая. Позже чрезвычайное положение во Франции было продлено до 10 июля.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Парламент ФранцииФранцияВ мире
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