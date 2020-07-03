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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573823800.html
Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
Власти Чикаго приняли решение о двухнедельном карантине для въезжающих в город из штатов, где отмечен рост случаев заражения коронавирусом, заявила в пятницу... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
лори лайтфут
иллинойс
чикаго
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, лори лайтфут, иллинойс, чикаго, сша, в мире

Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19

05:48 03.07.2020
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© REUTERS / Callaghan O'HareСкорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
© REUTERS / Callaghan O'Hare
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Власти Чикаго приняли решение о двухнедельном карантине для въезжающих в город из штатов, где отмечен рост случаев заражения коронавирусом, заявила в пятницу мэр города Лори Лайтфут.
"С понедельника: чтобы сохранить достижения Чикаго, мы издаем Чрезвычайное распоряжение о поездках, предписывающее въезжающим и возвращающимся в Чикаго из других штатов, где наблюдается всплеск новых случаев COVID-19, проходить карантин в течение 14 дней", - написала она в своем Twitter.
Всего это коснется 15 штатов, включая Техас, Калифорнию, Флориду, Алабаму и другие. Распоряжение не затронет тех, кто провел там менее 24 часов. Под карантином подразумевается нахождение в одном предписанном доме или жилье без выхода наружу. Нарушителям грозит денежный штраф.
Всего в штате Иллинойс, где находится Чикаго, зарегистрировано почти 145 тысяч случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним осложнений скончалось почти 7 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Лори ЛайтфутИллинойсЧикагоСШАВ мире
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