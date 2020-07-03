Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19

"С понедельника: чтобы сохранить достижения Чикаго, мы издаем Чрезвычайное распоряжение о поездках, предписывающее въезжающим и возвращающимся в Чикаго из других штатов, где наблюдается всплеск новых случаев COVID-19, проходить карантин в течение 14 дней", - написала она в своем Twitter.