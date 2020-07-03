Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог

"Основные очаги размножения SARS-CoV2 находятся в бронхах и легких. Поэтому внешняя дезинфекция, вероятно, менее эффективна", - заявил Штрик, отвечая на вопрос об эффективности такого прибора против коронавируса.

"Но с другими вирусами, например ротавирусами, норовирусами - это контактные инфекции, которые могут долго оставаться на поверхности, - важна хорошая дезинфекция, особенно хорошая дезинфекция рук. Для коронавируса это не первично", - добавил специалист.