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Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
Туннели для дезинфекции не защитят от коронавирусной инфекции COVID-19, но могут уберечь от ротавируса и других контактных инфекций, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:46
распространение нового коронавируса
хендрик штрик
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РИА Новости
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353
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хендрик штрик, коронавирус covid-19, иван белозерцев, дмитрий песков, пензенская область, общество

Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог

05:46 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Туннели для дезинфекции не защитят от коронавирусной инфекции COVID-19, но могут уберечь от ротавируса и других контактных инфекций, заявил в интервью РИА Новости один из ведущих немецких вирусологов, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck).
"Основные очаги размножения SARS-CoV2 находятся в бронхах и легких. Поэтому внешняя дезинфекция, вероятно, менее эффективна", - заявил Штрик, отвечая на вопрос об эффективности такого прибора против коронавируса.
"Но с другими вирусами, например ротавирусами, норовирусами - это контактные инфекции, которые могут долго оставаться на поверхности, - важна хорошая дезинфекция, особенно хорошая дезинфекция рук. Для коронавируса это не первично", - добавил специалист.
Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХендрик ШтрикКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевДмитрий ПесковПензенская областьОбщество
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