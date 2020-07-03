Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573823739.html
Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
Новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 возможна осенью - в европейской части обычные респираторные заболевания и известные ранее коронавирусы... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
австралия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_4e952b2783defd383f5f674047cad926.jpg
https://ria.ru/20200630/1573700894.html
2
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_4e952b2783defd383f5f674047cad926.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_140:0:2871:2048_1400x0_80_0_0_53f6eb7bcda65313dd294b4dd442b8ab.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_481:0:2529:2048_1400x0_80_0_0_59c4255d790136ff418f8f179139a54b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, австралия, общество

Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19

05:41 03.07.2020
834
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 возможна осенью - в европейской части обычные респираторные заболевания и известные ранее коронавирусы демонстрируют более высокую активность в холодные месяцы, и есть основания считать, что новый коронавирус SARS-CoV-2 также будет зависим от погоды, заявил в интервью РИА Новости один из ведущих немецких вирусологов, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck).
"Мы пока точно не знаем, но есть многочисленные данные, которые это подтверждают", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли он вспышки СOVID-19 осенью, по аналогии с респираторными заболеваниями
По его словам, "существует зависимость от погоды для других коронавирусов, по крайней мере, в Германии".
"Респираторные вирусы распространяются более быстро, когда холодно и сухо или при высокой влажности. Можно предположить, что SARS-CoV-2 будет вести себя аналогично", - сказал эксперт.
Он отметил, что несколько месяцев назад "было очень мало случаев заражения в Австралии, сейчас их количество резко растет". "Одной из причин этого может быть то, что в Австралии начинаются зимние месяцы", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
30 июня, 18:19Распространение нового коронавируса
Говорить о второй волне COVID-19 в ряде стран мира рано, считают в ВОЗ
400412
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АвстралияОбщество
Рекомендуем
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев ответил на совет "перестать жрать"
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
Гвардейский ракетный крейсер Москва во время учений в Средиземном море
Источник рассказал о дальнейшей судьбе ракетного крейсера "Москва"
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Производитель объяснил, как работают туннели для дезинфекции
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины
Раковые клетки
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Андрей Адуллин
"Это не суицид": что случилось с моряком, найденным мертвым в Башкирии
Горячий юпитер завернут в газовую оболочку
"Это было потрясение". Ученый — о планетах, которых не должно быть
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Ученые объяснили опасность новой мутации коронавируса
Американский флаг на оперативной базе Кушамонд в афганской провинции Пактика
"Выбить Трампа". Россию накажут за неудачи американцев в Афганистане
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Москве у четырех сотрудников музеев выявили антитела к коронавирусу
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
"Это нужно сделать немедленно": за что на самом деле США накажут Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
11:56Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
11:56В КБР умерли два пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния