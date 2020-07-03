Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 возможна осенью - в европейской части обычные респираторные заболевания и известные ранее коронавирусы демонстрируют более высокую активность в холодные месяцы, и есть основания считать, что новый коронавирус SARS-CoV-2 также будет зависим от погоды, заявил в интервью РИА Новости один из ведущих немецких вирусологов, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck).
"Мы пока точно не знаем, но есть многочисленные данные, которые это подтверждают", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли он вспышки СOVID-19 осенью, по аналогии с респираторными заболеваниями
По его словам, "существует зависимость от погоды для других коронавирусов, по крайней мере, в Германии".
"Респираторные вирусы распространяются более быстро, когда холодно и сухо или при высокой влажности. Можно предположить, что SARS-CoV-2 будет вести себя аналогично", - сказал эксперт.
Он отметил, что несколько месяцев назад "было очень мало случаев заражения в Австралии, сейчас их количество резко растет". "Одной из причин этого может быть то, что в Австралии начинаются зимние месяцы", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.