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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573823632.html
В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
Крупнейший округ Флориды с административным центром городом Майами вводит комендантский час для сдерживания распространения коронавируса, сообщил мэр округа... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
майами
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, майами, сша, в мире

В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19

05:23 03.07.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПохороны умерших от коронавируса в США
Похороны умерших от коронавируса в США
© РИА Новости / Брайан Смит
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Крупнейший округ Флориды с административным центром городом Майами вводит комендантский час для сдерживания распространения коронавируса, сообщил мэр округа Майами-Дейд Карлос Хименес.
"Я принимаю дополнительные меры, чтобы контролировать распространение COVID-19, вводя ночной комендантский час с 22.00 до 06.00 (05.00-13.00 мск) до дальнейшего уведомления для всего округа Майами-Дейд", - написал Хименес в Twitter.
Он также сообщил, что открытие всех развлекательных учреждений, в том числе казино и театров, будет отменено.
В четверг во Флориде было зафиксировано рекордное число случаев COVID-19, за сутки число зараженных возросло на 10 109.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МайамиСШАВ мире
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