В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Крупнейший округ Флориды с административным центром городом Майами вводит комендантский час для сдерживания распространения коронавируса, сообщил мэр округа Майами-Дейд Карлос Хименес.
"Я принимаю дополнительные меры, чтобы контролировать распространение COVID-19, вводя ночной комендантский час с 22.00 до 06.00 (05.00-13.00 мск) до дальнейшего уведомления для всего округа Майами-Дейд", - написал Хименес в Twitter.
Он также сообщил, что открытие всех развлекательных учреждений, в том числе казино и театров, будет отменено.
В четверг во Флориде было зафиксировано рекордное число случаев COVID-19, за сутки число зараженных возросло на 10 109.
В июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по "открытию" экономики.
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