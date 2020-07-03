В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19

"Я принимаю дополнительные меры, чтобы контролировать распространение COVID-19, вводя ночной комендантский час с 22.00 до 06.00 (05.00-13.00 мск) до дальнейшего уведомления для всего округа Майами-Дейд", - написал Хименес в Twitter.