https://ria.ru/20200703/1573823597.html
В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
Министр здравоохранения султаната Омана Ахмед бен Мухаммед ас-Саиди назвал "пугающим" число новых случаев заболевания коронавирусом, за последнюю неделю в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:18
2020-07-03T05:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
оман
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, оман, в мире
ДОХА, 3 июл - РИА Новости.
Министр здравоохранения султаната Омана
Ахмед бен Мухаммед ас-Саиди назвал "пугающим" число новых случаев заболевания коронавирусом, за последнюю неделю в королевстве заболели коронавирусом более девяти тысяч человек. Об этом ас-Саиди заявил в видеозаписи, размещенной в микроблоге министерства в социальной сети Twitter.
"Число новых случаев заболевания коронавирусом пугающее, только за последнюю неделю коронавирус был выявлен у 9019 человек, а за месяц - у 27 тысяч, тогда как четыре месяца назад у нас было только 7,7 тысячи заболевших в месяц", - сказал ас-Саиди.
По его словам, сильно выросло и число летальных случаев, если за четыре первых месяца пандемии умерли 46 человек, то только за одну прошлую неделю от осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 43 человека, некоторые из них были не старше 40 лет и не имели каких-либо хронических заболеваний.
Как отметил министр, причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране стала "беззаботность и игнорирование необходимых мер предосторожности".
В начале пандемии ситуация в султанате Омане с распространением коронавируса была самой лучшей среди шести стран Персидского залива. Однако в течение последней недели число новых случаев заболевания ежедневно стало превышать тысячу человек, и общее число заболевших достигло более 42 тысяч, при этом 25 318 человек излечились, 188 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.