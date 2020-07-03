На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов

"В связи с началом курортного сезона и снятием карантинных ограничений существенно увеличилась интенсивность движения транспортных средств на основных автомобильных дорогах федерального и регионального значения Краснодарского края, особенно автовладельцев (туристов) в направлении Азово-Черноморского побережья. Количество автотранспорта, въезжающего в регион растет ежедневно… В мае текущего года в край въехало чуть более 420 тысяч транспортных средств. А уже по данным за июнь - более 760 тысяч авто. На 1 июля было в среднем более 38 тысяч в сутки", - сообщили РИА Новости в отделе пропаганды краевого ГИБДД.