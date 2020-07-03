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На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
Количество автотранспорта, въезжающего на территорию Краснодарского края, особенно направляющегося в сторону Азово-Черноморского побережья, после снятия... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:17
туризм
коронавирус в россии
вениамин кондратьев
краснодарский край
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353
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коронавирус в россии, вениамин кондратьев, краснодарский край

На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов

05:17 03.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Road to the sea. Kuchugury village, Temryuk district, Krasnodar region (cropped a photo)Дорога к морю, поселок Кучугуры, Краснодарский край
Дорога к морю, поселок Кучугуры, Краснодарский край
CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Road to the sea. Kuchugury village, Temryuk district, Krasnodar region (cropped a photo)
Дорога к морю, поселок Кучугуры, Краснодарский край. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Количество автотранспорта, въезжающего на территорию Краснодарского края, особенно направляющегося в сторону Азово-Черноморского побережья, после снятия карантина ежедневно растет, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону.
"В связи с началом курортного сезона и снятием карантинных ограничений существенно увеличилась интенсивность движения транспортных средств на основных автомобильных дорогах федерального и регионального значения Краснодарского края, особенно автовладельцев (туристов) в направлении Азово-Черноморского побережья. Количество автотранспорта, въезжающего в регион растет ежедневно… В мае текущего года в край въехало чуть более 420 тысяч транспортных средств. А уже по данным за июнь - более 760 тысяч авто. На 1 июля было в среднем более 38 тысяч в сутки", - сообщили РИА Новости в отделе пропаганды краевого ГИБДД.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что из-за последствий карантинных мер число въехавшего в регион автотранспорта в июне этого года почти на 20% меньше аналогичных показателей прошлого года. Инспекция просит водителей быть предельно внимательными, не управлять машиной в утомленном состоянии и соблюдать правила дорожного движения.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлили до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. Позже губернатор региона Вениамин Кондратьев объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня. Обязательная обсервация сохраняется только для прибывших из-за границы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ярославская Большая Мануфактура
1 июля, 10:56
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ТуризмКоронавирус в РоссииВениамин КондратьевКраснодарский край
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