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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573823515.html
В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 6 741 и составляет 238 511, от осложнений заболевания скончались еще... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19

05:16 03.07.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МЕХИКО, 3 июл - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 6 741 и составляет 238 511, от осложнений заболевания скончались еще 679 человек, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"В настоящий момент 238 511 пробы на вирус SARS-CoV-2 дали положительный результат... В это число входят 29 189 летальных случаев", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Власти изучают 76 423 подозрительных случая заболеваний и 2 105 летальных случая. За сутки подтверждены 679 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели. Мексика по количеству смертей обошла Испанию и теперь занимает шестое место в мире.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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