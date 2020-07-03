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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573823483.html
В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной совместно с Минобороны, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба военного... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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Хоть какой-то позитив среди коричневого моря.
49
Надо было сперва тестировать на мышах, потом на шумерах, а уж потом на людях..
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573231650_0:0:688:388_1400x0_80_0_0_b8cdd33461750031fbe14d319aae1c2b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины

05:13 03.07.2020 (обновлено: 09:58 03.07.2020)
60814
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной совместно с Минобороны, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба военного ведомства.
Никто из первой группы, получившей по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, на состояние здоровья не жаловался, серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.
Состав второй группы, получившей первый компонент вакцины 23 июня и которой на 21-е сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствует себя нормально, осложнений или побочных реакций нет.
Тестирование началось две недели назад совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его планируется завершить до конца июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 04:53Распространение нового коронавируса
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327541849114
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Популярные комментарии
Хоть какой-то позитив среди коричневого моря.
3 июля, 05:20
ЛКЛысый Кучерявый
31110016
Надо было сперва тестировать на мышах, потом на шумерах, а уж потом на людях..
3 июля, 06:52
Анатолий Садовский
51500015
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