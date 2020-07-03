В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины

Никто из первой группы, получившей по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, на состояние здоровья не жаловался, серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.

Состав второй группы, получившей первый компонент вакцины 23 июня и которой на 21-е сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствует себя нормально, осложнений или побочных реакций нет.