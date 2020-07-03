https://ria.ru/20200703/1573823483.html
В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной совместно с Минобороны, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба военного... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:13
2020-07-03T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573231650_0:0:688:388_1400x0_80_0_0_b8cdd33461750031fbe14d319aae1c2b.jpg
https://ria.ru/20200702/1573765489.html
Лысый Кучерявый
Хоть какой-то позитив среди коричневого моря.
49
Анатолий Садовский
Надо было сперва тестировать на мышах, потом на шумерах, а уж потом на людях..
35
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573231650_0:0:688:388_1400x0_80_0_0_b8cdd33461750031fbe14d319aae1c2b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), общество