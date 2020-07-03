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Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
Четвертый потерпевший в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которым стал второй сын погибшего Сергея Захарова, вышел на связь, заявил в интервью РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:31
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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Ну вот, начинается. Опытный адвокат. Уже немного сместил фокус общественного мнения: там дело не в Ефремове, который и извинился, и на всё готов, конечно, человек-то ответственный, состоятельный, достойный... Дело в жадной, враждою и алчностью раздираемой семье потерпевшего. Беспринцыпные люди: то в позу (извинения не приняты), то "готовы к диалогу"... Всё ясно: цену набивают. А Ефремов - шажочек за шажочком, помалу - а вот уж и сам жертва, и кого тут защищать нужно - большой вопрос... Ага? А там можно и спектаклик скандальный поставить, и поднарубить еще на нем бабла, так ведь, Гражданин Поэт?
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_0:0:2478:1394_1400x0_80_0_0_75c93cdd7f22e6893ef9f8442e8c8ada.jpg
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"

05:05 03.07.2020 (обновлено: 11:31 03.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Четвертый потерпевший в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которым стал второй сын погибшего Сергея Захарова, вышел на связь, заявил в интервью порталу StarHit адвокат актера Эльман Пашаев.
Юрист отметил, что в курсе того, что потерпевший прибег к услугам другого адвоката.

"Мне кто-то звонил от Валерия (сына Захарова. — Прим. ред.) на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был", — рассказал он.

При этом адвокат похвалил родственника погибшего в аварии в центре Москвы.

"Видимо, парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет", — заключил Пашаев.

Он добавил, что появление нового потерпевшего в деле о ДТП "абсолютно ничего не меняет" и не отразится на размере компенсации, сумму которой определит суд.
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О том, что брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну вот, начинается. Опытный адвокат. Уже немного сместил фокус общественного мнения: там дело не в Ефремове, который и извинился, и на всё готов, конечно, человек-то ответственный, состоятельный, достойный... Дело в жадной, враждою и алчностью раздираемой семье потерпевшего. Беспринцыпные люди: то в позу (извинения не приняты), то "готовы к диалогу"... Всё ясно: цену набивают. А Ефремов - шажочек за шажочком, помалу - а вот уж и сам жертва, и кого тут защищать нужно - большой вопрос... Ага? А там можно и спектаклик скандальный поставить, и поднарубить еще на нем бабла, так ведь, Гражданин Поэт?
3 июля, 08:08
Александр 792
1400000
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