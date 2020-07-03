Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

Юрист отметил, что в курсе того, что потерпевший прибег к услугам другого адвоката.

"Мне кто-то звонил от Валерия (сына Захарова. — Прим. ред.) на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был", — рассказал он.

При этом адвокат похвалил родственника погибшего в аварии в центре Москвы

"Видимо, парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет", — заключил Пашаев.

Он добавил, что появление нового потерпевшего в деле о ДТП "абсолютно ничего не меняет" и не отразится на размере компенсации, сумму которой определит суд.

О том, что брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.