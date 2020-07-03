Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции

БЕЛГРАД, 3 июл - РИА Новости. Десятки граждан России претендуют на получение гражданства Десятки граждан России претендуют на получение гражданства Черногории в обмен на инвестиции в размере не менее 350 тысяч евро по специальной государственной программе, сообщили РИА Новости в уполномоченном черногорским правительством агентстве-посреднике Henley&Partners.

В программе также участвуют жители КНР, стран Ближнего Востока и Африки . Первый гражданин России стал обладателем черногорского паспорта за инвестиции в конце июня текущего года. Россиянин, имя которого не раскрывается, после смягчения мер властями страны прилетел в Черногорию, сдал необходимые биометрические данные и получил паспорт. По данным агентства, уже одобрено несколько заявлений, но паспорта не выдавались из-за закрытых границ в связи с пандемией COVID-19.

"По поводу числа россиян - я бы определила его в десятках. Гражданство Черногории популярно не только среди россиян, но и среди представителей других стран - Китай Ближний Восток , Южная Африка", - рассказала РИА Новости представитель агентства Полина Кулешова.

По ее мнению, наличие черногорского гражданства и паспорта в скором будущем означает паспорт страны-члена ЕС, в который Черногория рассчитывает вступить в 2025 году.

Преимуществами черногорского гражданства также считаются безвизовый или упрощенный въезд более чем в 120 стран мира, получение паспортов для всей семьи заявителя в течение полугода, передача гражданства по наследству и отсутствие требований к сроку фактического проживания в Черногории.

Программа гражданства за инвестиции вступила в силу 1 января 2019 года, рассчитана на три года и имеет лимит в две тысячи участников. Прием заявок начался в октябре 2019 года. Соискатель гражданства Черногории обязан вложить 250 тысяч евро в один из одобренных правительством проектов по развитию отсталых районов (севера страны) или 450 тысяч евро в проекты в экономически развитых районах (столица и побережье). Необходимо также заплатить 100 тысяч евро в фонд неразвитых регионов.

Окончательное решение по одобрению гражданства принимают власти Черногории после проверки кандидатов в международных и национальных компетентных органах.

"Важно отметить, что в программе будут приняты только заявки претендентов с подтвержденной репутацией в личном и профессиональном смысле и средствами для инвестиций с доказанным легальным происхождением", - отмечается в сообщении на сайте Секретариата по проектам развития правительства Черногории, где перечислены все условия программы.

Потенциальный участник может получить черногорское гражданство за инвестиции исключительно в один из одобренных правительством проектов. В списке Секретариата перечислены все шесть проектов строительства отелей, четыре из которых находятся на севере страны в городах Колашин и Жабляк, еще два на побережье - в Будве и Тивате. О возврате средств речь не идет, так как не отвечающий требованиям кандидат не будет допущен к их вложению.

Присутствие российских граждан остается значимым для экономики Черногории, свидетельствует официальная статистика. По данным центрального банка Черногории, граждане России в 2019 году приобрели в стране недвижимости на 39 миллионов евро и с момента провозглашения республикой независимости в 2006 году являются главными покупателями черногорского жилья, на российских отдыхающих приходится свыше четверти объема туристической отрасли.