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Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
Пентагон обеспокоен решением Китая провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T04:41
южно-китайское море
министерство обороны сша
китай
малайзия
сша
в мире
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южно-китайское море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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южно-китайское море, министерство обороны сша, китай, малайзия, сша, в мире

Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море

04:41 03.07.2020
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Пентагон обеспокоен решением Китая провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Район, в котором должны пройти учения, охватывает спорные воды и территорию. Проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности", - сказано в документе.
Кроме того, в Пентагоне считают, что это нарушает обязательства Китая в рамках Декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года, где говорится о том, что стороны не должны предпринимать шаги, обостряющие спор или способствующие ухудшению мира и стабильности.
"Министерство обороны будет продолжать следить за ситуацией, ожидая, что КНР снизит милитаризацию и давление на соседей в Южно-Китайском море. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и не предпринимать военных действий, которые могут усугубить противоречия в Южно-Китайском море", - сказано в документе.
Глава Пентагона Марк Эспер
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Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Штаб-квартира Министерства обороны США
26 декабря 2019, 23:36
В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана
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Южно-Китайское мореМинистерство обороны СШАКитайМалайзияСШАВ мире
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