Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море

"Район, в котором должны пройти учения, охватывает спорные воды и территорию. Проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности", - сказано в документе.

Кроме того, в Пентагоне считают, что это нарушает обязательства Китая в рамках Декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года, где говорится о том, что стороны не должны предпринимать шаги, обостряющие спор или способствующие ухудшению мира и стабильности.