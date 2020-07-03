Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Пентагон обеспокоен решением Китая провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Район, в котором должны пройти учения, охватывает спорные воды и территорию. Проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности", - сказано в документе.
Кроме того, в Пентагоне считают, что это нарушает обязательства Китая в рамках Декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года, где говорится о том, что стороны не должны предпринимать шаги, обостряющие спор или способствующие ухудшению мира и стабильности.
"Министерство обороны будет продолжать следить за ситуацией, ожидая, что КНР снизит милитаризацию и давление на соседей в Южно-Китайском море. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и не предпринимать военных действий, которые могут усугубить противоречия в Южно-Китайском море", - сказано в документе.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
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