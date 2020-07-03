СМИ: Boeing останавливает производство легендарного 747-го лайнера

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Компания Boeing останавливает производство легендарного "горбатого" авиалайнера Компания Boeing останавливает производство легендарного "горбатого" авиалайнера Boeing 747-8 , хотя официально об этом пока не объявлено, сообщает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Последний 747-8 выкатят с завода рядом с Сиэтлом примерно через два года - решение, о котором не сообщалось, но его можно вытянуть из незначительных изменений в финансовой отчетности", - пишет агентство.

Последняя версия этого самолета, несмотря на популярность у пассажиров, так и не добилась коммерческого успеха, потому что авиакомпании переключились на модели с двумя двигателями для длинных маршрутов, говорится в материале. Экономический спад на фоне коронавируса теперь усложняет продажу оставшихся машин, отмечает агентство.

С 2016 года, когда с завода выходило всего по шесть Being 747-8 в год, компания теряла по 40 миллионов долларов на каждом из них, приводит Блумберг слова аналитика компании Jeffries Шейлы Кахьяоглу. Последний заказ на него был принят в 2017 году - этот самолет должен стать президентским бортом "номер один".

По оценкам банка Credit Suisse, за прошлый месяц 91% Boeing 747 сейчас не летают. Аналогично приземлены и 97% их европейских аналогов A380