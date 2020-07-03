https://ria.ru/20200703/1573823251.html
СМИ: Boeing останавливает производство легендарного 747-го лайнера
Компания Boeing останавливает производство легендарного "горбатого" авиалайнера Boeing 747-8, хотя официально об этом пока не объявлено, сообщает в пятницу... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T04:37
2020-07-03T07:17
boeing 747
the boeing company
airbus a380
экономика
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149721/40/1497214087_0:0:2544:1431_1400x0_80_0_0_a852fef8742c179cd63f17524c4e0e3c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
boeing 747, the boeing company, airbus a380, экономика
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости.
Компания Boeing останавливает производство легендарного "горбатого" авиалайнера Boeing 747-8
, хотя официально об этом пока не объявлено, сообщает в пятницу агентство Блумберг
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Последний 747-8 выкатят с завода рядом с Сиэтлом примерно через два года - решение, о котором не сообщалось, но его можно вытянуть из незначительных изменений в финансовой отчетности", - пишет агентство.
Последняя версия этого самолета, несмотря на популярность у пассажиров, так и не добилась коммерческого успеха, потому что авиакомпании переключились на модели с двумя двигателями для длинных маршрутов, говорится в материале. Экономический спад на фоне коронавируса теперь усложняет продажу оставшихся машин, отмечает агентство.
С 2016 года, когда с завода выходило всего по шесть Being 747-8 в год, компания теряла по 40 миллионов долларов на каждом из них, приводит Блумберг слова аналитика компании Jeffries Шейлы Кахьяоглу. Последний заказ на него был принят в 2017 году - этот самолет должен стать президентским бортом "номер один".
По оценкам банка Credit Suisse, за прошлый месяц 91% Boeing 747 сейчас не летают. Аналогично приземлены и 97% их европейских аналогов A380
.
Первый полет Boeing 747 состоялся в 1969 году, с 1970 года он поступил в эксплуатацию. Всего было произведено более 1,5 тысячи самолетов различных модификаций.