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В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбаса сообщил, что в результате совместной операции с силами судебной полиции им удалось захватить восьмерых... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T04:26
иван дуке
колумбия
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иван дуке, колумбия, в мире

В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году

04:26 03.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
Полиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 3 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбаса сообщил, что в результате совместной операции с силами судебной полиции им удалось захватить восьмерых подозреваемых в организации в 2019 году теракта, когда погиб 21 кадет школы полиции в Боготе и еще около 70 были ранены.
"Задержанные восемь человек участвовали в финансировании, планировании и осуществлении нападения, которое произошло 17 января 2019 года", - сообщил он в ходе выступления, опубликованного в микроблоге ведомства в Twitter.
По словам прокурора, выдвинутые обвинения предусматривают от 40 до 50 лет лишения свободы для подозреваемых.
Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил, что задержанные являются членами повстанческой Армии национального освобождения (АНО), и указал на прямую связь руководства этой организации с планированием и осуществлением "чудовищного покушения".
Взрыв заминированной машины произошел 17 января в кадетской школе полиции в Боготе. В результате теракта погиб 21 человек, еще 68 получили ранения. Власти возложили ответственность за этот теракт на АНО и прервали переговоры с ней о мире.
Министр обороны Колумбии Карлос Трухильо
Вчера, 05:33
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