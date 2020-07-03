В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году

"Задержанные восемь человек участвовали в финансировании, планировании и осуществлении нападения, которое произошло 17 января 2019 года", - сообщил он в ходе выступления, опубликованного в микроблоге ведомства в Twitter.

По словам прокурора, выдвинутые обвинения предусматривают от 40 до 50 лет лишения свободы для подозреваемых.

Взрыв заминированной машины произошел 17 января в кадетской школе полиции в Боготе. В результате теракта погиб 21 человек, еще 68 получили ранения. Власти возложили ответственность за этот теракт на АНО и прервали переговоры с ней о мире.