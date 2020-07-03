"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд

"Начиная с пятницы, температура на юге Европейской части страны будет на 6-7 градусов выше нормы, и это очень много. Там и так жара. Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье - в этих областях можно говорить о "волне тепла". Я бы даже сказал, что вопреки принятому термину "волна тепла", в этой ситуации можно говорить, что "волна жары". Температура будет за 36 градусов", - сказал ученый.