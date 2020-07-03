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"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
Дневные температуры, превышающие норму на 6-7 градусов, установятся на юге Европейской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T04:22
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
роман вильфанд, гидрометцентр, общество

"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд

04:22 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дневные температуры, превышающие норму на 6-7 градусов, установятся на юге Европейской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Начиная с пятницы, температура на юге Европейской части страны будет на 6-7 градусов выше нормы, и это очень много. Там и так жара. Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье - в этих областях можно говорить о "волне тепла". Я бы даже сказал, что вопреки принятому термину "волна тепла", в этой ситуации можно говорить, что "волна жары". Температура будет за 36 градусов", - сказал ученый.
Как уточнил собеседник агентства, жаркая погода на юге сохранится, как минимум, пять дней.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что в конце недели потеплеет на всех Европейской части России.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
01:54
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России
222426
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Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
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