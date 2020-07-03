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Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
Находкинский городской суд назначил четыре года колонии общего режима одному из трех северокорейских рыбаков, которые напали на пограничников прошлой осенью,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:05
японское море
кндр (северная корея)
приморский край
происшествия
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https://ria.ru/20191106/1560627153.html
то что на одного только дело завели говорит что провокаторы были погранцы как не было и нападения на них, это была бы другая совсем история, так решили спустить на тормозах
40
а остальные 14 получается могут палками лупить погранцов и им за это ничего не будет? у меня ответ один-им за это ничего потому что этого не было
18
15
японское море
кндр (северная корея)
приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
японское море, кндр (северная корея), приморский край, происшествия

Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников

04:21 03.07.2020 (обновлено: 09:05 03.07.2020)
7649
© РИА Новости / ФСБ РФСудно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Находкинский городской суд назначил четыре года колонии общего режима одному из трех северокорейских рыбаков, которые напали на пограничников прошлой осенью, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным следствия, в сентябре 2019 года в Японском море обнаружили рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на военных. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем пограничникам, "причинив вред здоровью средней тяжести".
Всех троих обвинили в применении насилия к представителю власти, однако в рамках разных дел. В июне суд начал рассматривать их, продлив арест фигурантам и отложив заседания на начало июля.
В четверг стартовало судебное следствие в отношении одного из этих трех рыбаков, но заседание перенесли на сентябрь.
Расследование уголовного дела против остальных 14 иностранцев находится на завершающей стадии.
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Пограничники: браконьеры из КНДР не угрожают белухам из китовой тюрьмы
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Японское мореКНДР (Северная Корея)Приморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
то что на одного только дело завели говорит что провокаторы были погранцы как не было и нападения на них, это была бы другая совсем история, так решили спустить на тормозах
3 июля, 04:54
Екатерина Миронова
1000138
а остальные 14 получается могут палками лупить погранцов и им за это ничего не будет? у меня ответ один-им за это ничего потому что этого не было
3 июля, 05:01
Екатерина Миронова
0010116
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