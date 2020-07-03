Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Находкинский городской суд назначил четыре года колонии общего режима одному из трех северокорейских рыбаков, которые напали на пограничников прошлой осенью, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным следствия, в сентябре 2019 года в Японском море обнаружили рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на военных. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем пограничникам, "причинив вред здоровью средней тяжести".
Всех троих обвинили в применении насилия к представителю власти, однако в рамках разных дел. В июне суд начал рассматривать их, продлив арест фигурантам и отложив заседания на начало июля.
В четверг стартовало судебное следствие в отношении одного из этих трех рыбаков, но заседание перенесли на сентябрь.
Расследование уголовного дела против остальных 14 иностранцев находится на завершающей стадии.
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