Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой

"Прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF) показывает, что обширная область высокого давления появится над Северным Ледовитым океаном на следующей неделе. Блокирующие максимумы, или "тепловые купола", характеризуются теплыми воздушными массами и ясным небом, что и ускоряет таяние морского льда", - сообщил Рантанен.