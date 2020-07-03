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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573822872.html
Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
Обновленная Конституция России сначала будет официально опубликована в электронном формате, затем выйдет на бумажных носителях, сообщила РИА Новости заместитель РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:13
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, цик рф, общество

Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию

04:03 03.07.2020 (обновлено: 12:13 03.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Обновленная Конституция России сначала будет официально опубликована в электронном формате, затем выйдет на бумажных носителях, сообщила РИА Новости заместитель директора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина.
Поправки в Конституцию президент вынес на всероссийское голосование, которое прошло с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки ста процентов протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92 процента россиян, против — 21,27 процента. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК России данным, составила 67,97 процента.

"Первое опубликование будет на интернет-сайте, на портале правовой информации, поскольку у нас закон предусматривает официальное опубликование разными способами — как бумажными, так и в электронном виде", — рассказала РИА Новости Лунякина.

Она уточнила, что после того, как издательство, которое она представляет, получит новый текст Конституции, его издадут в бумажном виде в "Собрании законодательства Российской Федерации" — официальном периодическом издании, публикующем тексты нормативных актов государственных органов власти. Точные сроки публикации собеседница агентства озвучить затруднилась, отметив, что издательство "Юридическая литература" еще не получало новый текст с поправками.
Работа информационного центра ЦИК России
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"Что касается "Собрания законодательства", я вам четкого срока не могу назвать, потому что должно состояться официальное опубликование. Оно состоится… Мы у себя опубликуем, как только нам дадут текст", — добавила Лунякина.
По ее словам, Конституция в новой редакции может появиться в "Российской газете" и в "Парламентской газете", поскольку эти издания тоже относятся к источникам официального опубликования нормативно-правовых актов. Официальный текст Конституции сможет печатать любое книжное издательство.
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