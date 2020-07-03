Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Обновленная Обновленная Конституция России сначала будет официально опубликована в электронном формате, затем выйдет на бумажных носителях, сообщила РИА Новости заместитель директора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина.

Поправки в Конституцию президент вынес на всероссийское голосование, которое прошло с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки ста процентов протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92 процента россиян, против — 21,27 процента. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК России данным, составила 67,97 процента.

"Первое опубликование будет на интернет-сайте, на портале правовой информации, поскольку у нас закон предусматривает официальное опубликование разными способами — как бумажными, так и в электронном виде", — рассказала РИА Новости Лунякина.

Она уточнила, что после того, как издательство, которое она представляет, получит новый текст Конституции, его издадут в бумажном виде в "Собрании законодательства Российской Федерации" — официальном периодическом издании, публикующем тексты нормативных актов государственных органов власти. Точные сроки публикации собеседница агентства озвучить затруднилась, отметив, что издательство "Юридическая литература" еще не получало новый текст с поправками.

"Что касается "Собрания законодательства", я вам четкого срока не могу назвать, потому что должно состояться официальное опубликование. Оно состоится… Мы у себя опубликуем, как только нам дадут текст", — добавила Лунякина.