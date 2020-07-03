В России создали дрон-дальнобойщик

"Испытания показали, что новый дрон применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть", — сказал Арсентьев.

По его словам, дрон может преодолевать расстояние до 300 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а максимальный перевозимый вес составляет 240 килограммов.

Размер дрона BRAERON — пять на три метра, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий для подготовки к полету, а для посадки ему нужна только ровная площадка десять на десять метров.