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В России создали дрон-дальнобойщик
Беспилотник, способный летать на 300 километров с полезной нагрузкой более 200 килограммов, создан в России, сообщил РИА Новости руководитель проекта BRAERON... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:58
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
технологии
экономика
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), технологии, экономика

В России создали дрон-дальнобойщик

03:53 03.07.2020 (обновлено: 08:58 03.07.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой проекта BRAERONДрон BRAERON
Дрон BRAERON
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта BRAERON
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Беспилотник, способный летать на 300 километров с полезной нагрузкой более 200 килограммов, создан в России, сообщил РИА Новости руководитель проекта BRAERON (создатель дрона) Дмитрий Арсентьев.

"Испытания показали, что новый дрон применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть", — сказал Арсентьев.

По его словам, дрон может преодолевать расстояние до 300 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а максимальный перевозимый вес составляет 240 килограммов.
Размер дрона BRAERON — пять на три метра, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий для подготовки к полету, а для посадки ему нужна только ровная площадка десять на десять метров.
"Мы недавно подали заявку на государственную регистрацию беспилотного воздушного судна в Росавиацию: планируется, что 10 июля BRAERON станет первым официально зарегистрированным тяжелым беспилотником на территории РФ", — добавил Арсентьев.
Испытание беспилотного летательного аппарата
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТехнологииЭкономика
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