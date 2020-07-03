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В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в пятницу из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:10
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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москва
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РИА Новости
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60
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

03:41 03.07.2020 (обновлено: 05:10 03.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в пятницу из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о грозе и ветре порывами до 15 метров в секунду действует 3 июля с 9.00 до 21.00.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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