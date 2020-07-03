"Роскосмос" решил, когда затопит "Прогресс" с отходами экипажа МКС

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отчалит от Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отчалит от Международной космической станции 8 июля и спустя несколько часов будет сведен с околоземной орбиты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы " Роскосмоса ".

Корабль "Прогресс МС-13" с грузами прилетел на МКС в декабре 2019 года. Экипаж разгрузил его и заполнил мусором.

"Расстыковка корабля "Прогресс МС-13" от модуля "Пирс" российского сегмента МКС намечается на 8 июля в 21.22 мск", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

По его словам, 9 июля в 0.31 мск корабль включит свой двигатель на торможение для сведения с орбиты.

"По расчетам, в 1.05 мск "Прогресс МС-13" войдет в атмосферу и в 1.07 мск начнется его разрушение", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, как отметил он, что несгораемые элементы конструкции корабля упадут в южной части Тихого океана в 1.13 мск примерно в 1 тысячи 810 километрах восточнее столицы Новой Зеландии - города Веллингтон

В апреле начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин рассказал, что на "Прогрессе МС-13" после ухода с МКС могут отработать элементы супербыстрой двухчасовой (одновитковой) схемы доставки экипажей на станцию.