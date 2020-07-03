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"Роскосмос" решил, когда затопит "Прогресс" с отходами экипажа МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отчалит от Международной космической станции 8 июля и спустя несколько часов будет сведен с околоземной орбиты, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T03:30
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин, новая зеландия, веллингтон (город)

"Роскосмос" решил, когда затопит "Прогресс" с отходами экипажа МКС

03:30 03.07.2020
3621
© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отчалит от Международной космической станции 8 июля и спустя несколько часов будет сведен с околоземной орбиты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Корабль "Прогресс МС-13" с грузами прилетел на МКС в декабре 2019 года. Экипаж разгрузил его и заполнил мусором.
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"Расстыковка корабля "Прогресс МС-13" от модуля "Пирс" российского сегмента МКС намечается на 8 июля в 21.22 мск", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
По его словам, 9 июля в 0.31 мск корабль включит свой двигатель на торможение для сведения с орбиты.
"По расчетам, в 1.05 мск "Прогресс МС-13" войдет в атмосферу и в 1.07 мск начнется его разрушение", - сказал собеседник агентства.
Ожидается, как отметил он, что несгораемые элементы конструкции корабля упадут в южной части Тихого океана в 1.13 мск примерно в 1 тысячи 810 километрах восточнее столицы Новой Зеландии - города Веллингтон.
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В апреле начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин рассказал, что на "Прогрессе МС-13" после ухода с МКС могут отработать элементы супербыстрой двухчасовой (одновитковой) схемы доставки экипажей на станцию.
В настоящее время пилотируемые корабли "Союз" с экипажами летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме. На четырех кораблях "Прогресс" была испытана сверхбыстрая трехчасовая (двухвитковая) схема полета к станции.
Сейчас на МКС летают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнатолий ИванишинНовая ЗеландияВеллингтон (город)
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