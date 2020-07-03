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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573822525.html
Аналитики выяснили, сколько таксистов уехали из России из-за коронавируса
Коронавирус заставил 5,5% российских таксистов уехать в другой город, а 1,2% – в другую страну, при этом большинство (61,2%) собирается вернуться обратно после... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T03:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
экономика
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, экономика

Аналитики выяснили, сколько таксистов уехали из России из-за коронавируса

03:16 03.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси" в Москве
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Коронавирус заставил 5,5% российских таксистов уехать в другой город, а 1,2% – в другую страну, при этом большинство (61,2%) собирается вернуться обратно после снятия ограничительных мер, показало исследование платежного сервиса Qiwi.
В опросе компании приняли участие 735 клиентов Qiwi, которые работали водителями такси в течение последних шести месяцев во всех федеральных округах РФ.
"Что касается места жительства и влияния COVID-19, 90% опрошенных заявили, что вирус не повлиял на место проживания. Только 5,5% уехали в другой город, а 1,2% – в другую страну. Большинство уехавших (61,2%) собираются вернуться обратно после выхода из карантина и ограничительных мер. Еще 22,4% не решили, приедут ли снова", - выяснили в компании.
Согласно данным исследования, большинство опрошенных таксистов (70,2%) продолжили работать в период самоизоляции. Коронавирус стал причиной ухода с работы 21,2% водителей. За это же время 4% опрошенных нашли более выгодный источник дохода, 2,2% сменили деятельность из-за усталости от работы водителем, а 2,4% – по другим причинам.
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Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к уменьшению доходов водителей такси: 93% работавших во время самоизоляции отметили снижение доходов. Для 41,2% опрошенных оно составило от 50% до 80%, а для 17% – свыше 80%.
Результаты опроса показали, что у 23,9% действующих таксистов есть дополнительный доход, не связанный с их деятельностью в качестве водителя такси. Причем большинству из них (55,2%) сторонний заработок приносит более 60% общего дохода. Дополнительная занятость 64,8% опрошенных относится к классу "синих воротничков".
Сложившаяся ситуация вынуждает работающих таксистов искать новые источники дохода. Так, 60,6% сообщили, что ищут альтернативный заработок, а 24,9% задумываются о поиске, однако пока активно его не ведут.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Экономика
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