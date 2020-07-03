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В Техасе ношение масок станет обязательным из-за вспышки COVID-19
Губернатор Техаса Грег Эббот объявил, что ношение масок в штате станет обязательным на фоне резкого роста числа новых случаев заражения коронавирусом. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T03:05
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коронавирус covid-19, сша, техас, в мире

В Техасе ношение масок станет обязательным из-за вспышки COVID-19

03:05 03.07.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesСторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
© AP Photo / Damian Dovarganes
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эббот объявил, что ношение масок в штате станет обязательным на фоне резкого роста числа новых случаев заражения коронавирусом.
"Губернатор Грег Эббот сегодня издал постановление с требованием для всех жителей Техаса носить маски для лица, (закрывающие) нос и рот, в общественных местах в округах с 20 или более случаями COVID-19 за некоторыми исключениями", - говорится в сообщении на сайте губернатора.
Кроме того сообщается, что губернатор предоставил мэрам и судьям округов возможность вводить ограничения на собрания свыше 10 человек.
"Я настоятельно призываю всех техасцев носить защитную маску в общественных местах не только для собственного здоровья, но и для здоровья своих семей, друзей и всех жителей Техаса", - приводятся на сайте слова Эббота.
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В Техасе на протяжении почти трех недель фиксируется значительный рост числа случаев COVID-19. Количество заражений стало резко расти после снятия большинства ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Начиная с 16 июня, количество новых случаев заражения в штате стало достигать рекордных значений. В среду было зафиксировано 8067 случаев COVID-19, в четверг - 7915.
Ранее целый ряд штатов США, включая Флориду и Техас, объявили о возврате некоторых ограничений по коронавирусу на фоне резкого роста заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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