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Распространение нового коронавируса
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В Британии число жертв COVID-19 вплотную приблизилось к 44 тысяч человек
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 89, до 43 995, количество заболевших увеличилось на 576, до 283 757, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T02:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии число жертв COVID-19 вплотную приблизилось к 44 тысяч человек

02:57 03.07.2020
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 89, до 43 995, количество заболевших увеличилось на 576, до 283 757, сообщил минздрав страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 176, заболевших - 829.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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