https://ria.ru/20200703/1573822396.html
В Британии число жертв COVID-19 вплотную приблизилось к 44 тысяч человек
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 89, до 43 995, количество заболевших увеличилось на 576, до 283 757, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T02:57
2020-07-03T02:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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великобритания
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, в мире