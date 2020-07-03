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В Москве у четырех сотрудников музеев выявили антитела к коронавирусу
Антитела к коронавирусу выявили у четырех сотрудников музеев Москвы, но это не связано с возобновлением их работы, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:28
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве у четырех сотрудников музеев выявили антитела к коронавирусу

02:54 03.07.2020 (обновлено: 05:28 03.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВЫ, 3 июл — РИА Новости. Антитела к коронавирусу выявили у четырех сотрудников музеев Москвы, но это не связано с возобновлением их работы, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры столицы.
Ранее в СМИ появилась информация, что в нескольких столичных музеях за первые две недели после их возвращения к работе были зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции, заболели по три-четыре человека.

"Департамент не располагает информацией о вспышках заболеваний сотрудников музеев... Сегодня внимание привлек один случай, когда из 45 сотрудников музея у четырех человек тесты внезапно выявили антитела, хотя они ранее не болели и не имели никаких симптомов. Сейчас все они дома, проведено их новое тестирование, ожидаются результаты. Но, как вы понимаете, это никак не связано с неделей работы музея", — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что сотрудники занимают административные должности, не имеют контакта с посетителями, а один вообще работал удаленно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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