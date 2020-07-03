В Москве у четырех сотрудников музеев выявили антитела к коронавирусу

"Департамент не располагает информацией о вспышках заболеваний сотрудников музеев... Сегодня внимание привлек один случай, когда из 45 сотрудников музея у четырех человек тесты внезапно выявили антитела, хотя они ранее не болели и не имели никаких симптомов. Сейчас все они дома, проведено их новое тестирование, ожидаются результаты. Но, как вы понимаете, это никак не связано с неделей работы музея", — сообщили в пресс-службе.