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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573822179.html
В Перу число жертв коронавируса превысило десять тысяч человек
Число погибших от коронавируса в Перу превысило 10 тысяч, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T02:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
перу
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, перу, в мире

В Перу число жертв коронавируса превысило десять тысяч человек

02:29 03.07.2020
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© REUTERS / Stringer .Коронавирус в Лиме, Перу
Коронавирус в Лиме, Перу
© REUTERS / Stringer .
Коронавирус в Лиме, Перу
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июл - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в Перу превысило 10 тысяч, сообщает минздрав страны.
"С сожалением сообщаем, что COVID-19 привел к смерти 10 045 человек в стране. В этот момент мы разделяем боль семей", - говорится в заявлении.
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Всего зарегистрировано 292 004 случая заболевания коронавирусом.
Власти провели тесты 1 720 261 человеку.
На данный момент выписаны 182 097 пациентов. В больницах находятся 11 179 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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