https://ria.ru/20200703/1573822179.html
В Перу число жертв коронавируса превысило десять тысяч человек
Число погибших от коронавируса в Перу превысило 10 тысяч, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T02:29
2020-07-03T02:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
перу
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573822069.html
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, перу, в мире