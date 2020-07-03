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В Черногории ввели штрафы от 100 евро за отсутствие маски
Власти Черногории ввели штрафы от 100 евро для физических и от 2 тысяч евро для юридических лиц за несоблюдение мер эпидемиологической защиты от COVID-19,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T03:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19

В Черногории ввели штрафы от 100 евро за отсутствие маски

02:28 03.07.2020 (обновлено: 03:26 03.07.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВиды Черногории
Виды Черногории
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БЕЛГРАД, 3 июл — РИА Новости. Власти Черногории ввели штрафы от 100 евро для физических и от 2 тысяч евро для юридических лиц за несоблюдение мер эпидемиологической защиты от COVID-19, сообщил кабинет министров.
В Черногории вступили в силу новые дополнения к закону о защите населения от инфекционных заболеваний. Применяться они начнут с пятницы.

"Штрафы от 100 до 2 тысяч евро для физлица, если оно не соблюдает физическую дистанцию, не носит маску и другие предписанные средства защиты или войдет без маски в объект, где ее ношение обязательно", — сообщил кабмин в Twitter.

"Штрафы для юридических лиц от 2 тысяч до 20 тысяч евро, для ответственных лиц предприятия от 200 евро до 2 тысяч евро, для частного предпринимателя от 300 евро до 6 тысяч евро, если не обеспечит соблюдение дистанции и личные защитные средства для сотрудников, допустит вход лица без защитной маски в объект торговли, туризма, сферы услуг, государственного или местного самоуправления, транспорт или не дезинфицирует объект", — уточнило правительство.
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По данным института общественного здоровья Черногории, за последние сутки выявлены 40 новых больных COVID-19, общее число зараженных с начала июня достигло 292 человека, трое больных скончались.
Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы — результат "импортированной" инфекции из соседних стран. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории (NKT) ранее ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Новые больные были выявлены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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