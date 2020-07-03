https://ria.ru/20200703/1573822121.html
Вывозной рейс Ереван — Москва перенесли с 3 июля на неопределенное время
Назначенный на 3 июля рейс Ереван-Москва, который должен был доставить на родину застрявших в Армении из-за коронавируса россиян, перенесен на неопределенное... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T02:26
2020-07-03T02:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_0:59:2000:1184_1400x0_80_0_0_8a698e5ac75452e43bd9eb02af2c5d24.jpg
https://ria.ru/20200702/1573811326.html
россия
москва
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_0:59:2000:1184_1400x0_80_0_0_8a698e5ac75452e43bd9eb02af2c5d24.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_173:0:1829:1242_1400x0_80_0_0_61acf540e5b67fab23002b81fa5dbf8e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_380:0:1622:1242_1400x0_80_0_0_d67047436662b1f47db581221e230ea8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, ереван, армения, в мире