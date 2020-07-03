Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573822121.html
Вывозной рейс Ереван — Москва перенесли с 3 июля на неопределенное время
Назначенный на 3 июля рейс Ереван-Москва, который должен был доставить на родину застрявших в Армении из-за коронавируса россиян, перенесен на неопределенное... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T02:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_0:59:2000:1184_1400x0_80_0_0_8a698e5ac75452e43bd9eb02af2c5d24.jpg
https://ria.ru/20200702/1573811326.html
россия
москва
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_0:59:2000:1184_1400x0_80_0_0_8a698e5ac75452e43bd9eb02af2c5d24.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_173:0:1829:1242_1400x0_80_0_0_61acf540e5b67fab23002b81fa5dbf8e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_380:0:1622:1242_1400x0_80_0_0_d67047436662b1f47db581221e230ea8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, ереван, армения, в мире

Вывозной рейс Ереван — Москва перенесли с 3 июля на неопределенное время

02:26 03.07.2020
261
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Еревана
Вид Еревана
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Назначенный на 3 июля рейс Ереван-Москва, который должен был доставить на родину застрявших в Армении из-за коронавируса россиян, перенесен на неопределенное время, сообщили в пресс-службе посольства РФ в республике.
Ранее в дипмиссии заявили, что согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ, вылет рейса Ереван-Москва запланирован на 3 июля в 6.00 мск.
"Рейс № NGT930 Ереван-Москва 3 июля перенесен на неопределенное время. О новой дате и времени вылета сообщим дополнительно", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 18:30Распространение нового коронавируса
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Венесуэлы в Россию
300010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Коронавирус в Лиме, Перу
В Перу число жертв коронавируса превысило десять тысяч человек
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
В Техасе ношение масок станет обязательным из-за вспышки COVID-19
Виды Черногории
В Черногории ввели штрафы от 100 евро за отсутствие маски
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве
Аналитики выяснили, сколько таксистов уехали из России из-за коронавируса
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР
Лондон
В Британии число жертв COVID-19 вплотную приблизилось к 44 тысяч человек
Полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске
В Дагестане завершили работу полевые госпитали Минобороны
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
В Финляндии оценили позицию России по Договору по открытому небу
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН просит стороны в Эфиопии не нагнетать напряженность
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
В Стамбуле начинается суд над обвиняемыми в убийстве журналиста Хашукджи
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Москве у четырех сотрудников музеев выявили антитела к коронавирусу
Глава Пентагона Марк Эспер
Пентагон подтвердил главе минобороны ФРГ планы сокращения контингента США
Покупка одежды
Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
Мечеть в Маскате
В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Для журналистки запросили шесть лет колонии за оправдание терроризма
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
11:56Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
11:56В КБР умерли два пациента с коронавирусом
11:55НАТО наугад называет число российских подлодок в Атлантике, заявили в ДПФ
11:54Эксперт прокомментировал отставку премьера Франции
11:53Меркель уверена, что Евросоюз справится с кризисом
11:50Совфед рассчитывает на укрепление сотрудничества с парламентом Ливии
11:50Памфилова: жалоб, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, нет
Лента новостейМолния