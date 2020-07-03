Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стране удается не допустить коронавирус на свою территорию благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что Ким Чен Ын в четверг принял участие в расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.
"Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию", — говорится в сообщении.
По данным агентства, Ким Чен Ын отметил, что это является гордым достижением, "достигнутым благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии".
По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
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