Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР

"Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию", — говорится в сообщении.

По данным агентства, Ким Чен Ын отметил, что это является гордым достижением, "достигнутым благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии".