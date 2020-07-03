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Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стране удается не допустить коронавирус на свою территорию благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа, передает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T03:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ким чен ын
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире

Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР

02:24 03.07.2020 (обновлено: 03:27 03.07.2020)
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© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
© Фото : ЦТАК
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стране удается не допустить коронавирус на свою территорию благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что Ким Чен Ын в четверг принял участие в расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.

"Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию", — говорится в сообщении.

По данным агентства, Ким Чен Ын отметил, что это является гордым достижением, "достигнутым благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии".
По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ким Чен ЫнКНДР (Северная Корея)В мире
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