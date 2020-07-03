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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек
Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии приблизилось к 1,5 миллионам, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T03:26
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек

02:24 03.07.2020 (обновлено: 03:26 03.07.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии приблизилось к 1,5 миллионам, сообщает минздрав страны.
С начала эпидемии в Бразилии было зафиксировано 1 496 858 случаев заболевания COVID-19, за сутки было зарегистрировано 48 105 зараженных COVID-19. Общее число летальных случаев в стране составило 61 884, за сутки скончались 1 252 пациента.
Выздоровели 852 816 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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