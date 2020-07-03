В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек

С начала эпидемии в Бразилии было зафиксировано 1 496 858 случаев заболевания COVID-19, за сутки было зарегистрировано 48 105 зараженных COVID-19. Общее число летальных случаев в стране составило 61 884, за сутки скончались 1 252 пациента.