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Новое оружие России
https://ria.ru/20200703/1573822029.html
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
С-500 "Прометей" будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил в интервью "Красной звезде" главный командующий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:22
новое оружие россии
с-500 "прометей"
павел созинов
воздушно-космические силы россии
концерн пво "алмаз-антей"
сергей суровикин
безопасность
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С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе
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https://radiosputnik.ria.ru/20200326/1569167559.html
Вброс, рассчитанный на поднятие духа у псевдопатриотов, которые даже не знают гимн Родины. Нам так же рассказывали про российские мобильные телефоны. У нас даже Сухой Суперджет не полетел, а все современные технологии не превышают рамок выкачивания из страны нефти и газа.
726
а этот мужик на фотке , с красным флажком и противогазом, видимо главный там , рулит всем подряд . так вот он может вообще уничтожить все что летает, плавает и ползает на расстоянии 2 парсека от Солнечной системы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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с-500 "прометей", павел созинов, воздушно-космические силы россии, концерн пво "алмаз-антей", сергей суровикин, безопасность

С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС

02:09 03.07.2020 (обновлено: 10:22 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО
Комплекс ПВО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Комплекс ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С-500 "Прометей" будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил в интервью "Красной звезде" главный командующий ВКС Сергей Суровикин.
Ранее о том, что С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, говорил генеральный конструктор концерна-разработчика "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
По словам Суровикина, технические характеристики С-500 позволяют отнести этот комплекс к первому поколению систем противокосмической обороны.
"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком.
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
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Он также выразил уверенность, что аналогов этой системы не существует в принципе.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.
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Новое оружие РоссииС-500 "Прометей"Павел СозиновВоздушно-космические силы РоссииКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Сергей СуровикинБезопасность
Популярные комментарии
Вброс, рассчитанный на поднятие духа у псевдопатриотов, которые даже не знают гимн Родины. Нам так же рассказывали про российские мобильные телефоны. У нас даже Сухой Суперджет не полетел, а все современные технологии не превышают рамок выкачивания из страны нефти и газа.
3 июля, 05:59
МНМихаил Николанко
392105127219
а этот мужик на фотке , с красным флажком и противогазом, видимо главный там , рулит всем подряд . так вот он может вообще уничтожить все что летает, плавает и ползает на расстоянии 2 парсека от Солнечной системы
3 июля, 02:47
Ватный Интеллект
267500012181
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