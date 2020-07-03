https://ria.ru/20200703/1573822029.html
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
С-500 "Прометей" будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил в интервью "Красной звезде" главный командующий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T02:09
2020-07-03T10:22
новое оружие россии
с-500 "прометей"
павел созинов
воздушно-космические силы россии
концерн пво "алмаз-антей"
сергей суровикин
безопасность
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С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_c1f8cc0e3cbb25eec91b0f1628918adf.jpg
https://ria.ru/20200703/1573821472.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200326/1569167559.html
Михаил Николанко
Вброс, рассчитанный на поднятие духа у псевдопатриотов, которые даже не знают гимн Родины. Нам так же рассказывали про российские мобильные телефоны. У нас даже Сухой Суперджет не полетел, а все современные технологии не превышают рамок выкачивания из страны нефти и газа.
726
Ватный Интеллект
а этот мужик на фотке , с красным флажком и противогазом, видимо главный там , рулит всем подряд . так вот он может вообще уничтожить все что летает, плавает и ползает на расстоянии 2 парсека от Солнечной системы
510
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_c1f8cc0e3cbb25eec91b0f1628918adf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
с-500 "прометей", павел созинов, воздушно-космические силы россии, концерн пво "алмаз-антей", сергей суровикин, безопасность