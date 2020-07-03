С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС

Павел Созинов. Ранее о том, что С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, говорил генеральный конструктор концерна-разработчика " Алмаз-Антей

По словам Суровикина, технические характеристики С-500 позволяют отнести этот комплекс к первому поколению систем противокосмической обороны.

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком.

Он также выразил уверенность, что аналогов этой системы не существует в принципе.